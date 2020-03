Il volontariato non si ferma: con «Heart Bombing #2000CuoriTerni» la città sarà "bombardata" di amore e speranza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI L’emergenza Covid-19 non manca di colpire anche il mondo del volontariato, che risponde con l’hashtag #ilvolontariatononsiferma. A Terni, in quest’ottica, si muove l’Associazione Bruna Vecchietti, che dà il via al progetto «Heart Bombing: #2000cuoriTerni» «per tenere saldo il filo della solidarietà e della condivisione». L’appello invita tutte le amanti del lavoro maglia e all’uncinetto a confezionare migliaia di cuoricini rossi rosa o lilla larghi circa 5 cm con una lunga catenella per appenderli in tutti gli angoli della città. Su ogni cuore sarà scritto un messaggio di amore e di speranza. «È un progetto adatto a questo periodo» spiega Anna Maria Vecchietti. «Servono solo lana o cotone, ferri o uncinetto e la voglia di esserci. Gli schemi li forniremo noi. Chi parteciperà sarà aggiunto a una chat grazie alla quale potremo confrontarci a distanza e lavorare insieme. Aspetto tante adesioni». L’associazione aveva già addobbato la città con gli acchiappasogni e, a Natale, si era occupata di creare l’albero per il reparto di Oncologia con migliaia di quadrotti.