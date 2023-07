Salta il campus di Pararowing a Piediluco: «Rimandato dopo gli aggiornamenti della Riforma dello Sport»

Rinviato «a data da destinarsi» il Parawowing Campus dedicato agli assistiti Inail con difficoltà motorie che era in programma dal 12 al 14 luglio al Lago di Piediluco. Lo comunica il Comitato italiano paralimpico dell'Umbria precisando che «sarà rifissato appena saranno attuati tutti gli aggiornamenti imposti dalla Riforma dello Sport, in vigore dallo scorso primo luglio». Si tratta del primo campus estivo di Pararowing mai organizzato in Umbria, ma a quanto pare l'iniziativa del Cip in collaborazione con Inail ed il Circolo Canottieri Piediluco dovrà attendere l'adeguamento di alcune situazioni con i tecnici nazionali.

L'iniziativa, prima nel suo genere a Piediluco dopo i campus che si erano tenuti negli anni scorsi al lago Trasimeno e che erano dedicati alla vela paralimpica, sarebbe stata parte integrante dell'attività di avviamento allo sport per le persone con disabilità da lavoro secondo il piano quadriennale Cip-Inal 2022/2025.

A seguire le attività doveva esserci il tecnico pararowing Alessio Marzocchi, ex atleta plurimedagliato che fa parte dello staff degli allenatori del Cip nazionale. Tra le attività erano previste spiegazioni tecniche di voga indoor, illustrazione dell'attrezzatura di canottaggio, uscite in acqua e lezioni di teoria a terra.