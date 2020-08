Riapertura del ponte sul lago di Corbara alle sole autovetture. Manca solo la data

Ormai manca solo la data esatta in cui sarà riaperto il ponte sul lago di Corbara. E' giunta infatti al termine la prima fase dei lavori di messa in sicurezza del ponte sulla strada statale 448 (Baschi-Todi) che Anas sta curando ormai da quasi un mese dopo la chiusura, dello scorso 22 luglio, in seguito a un controllo programmato che aveva rilevato criticità strutturali su una delle campate.

"Entro la prossima settimana - dichiara il sindaco di Baschi, Damiano Bernardini - il ponte sarà riaperto ma a senso unico alternato e per le sole autovetture. Per i mezzi pesanti sarà necessario attendere ancora altre rilevazioni, altre misurazioni che permetteranno di valutare se e quando riaprire il ponte a tutto il traffico."

