Festival Internazionale dei Diritti Umani, via alla sesta edizione a Baschi

Italia, Spagna, Turchia, Regno Unito, Egitto, Palestina, Stati Uniti, Germania. Sono questi alcuni dei paesi di produzione dei cortometraggi in concorso nella sesta edizione del Festival Internazionale dei Diritti Umani che si tiene, per la seconda volta dopo quella, riuscitissima, dello scorso anno, a Baschi, dal 14 al 16 luglio.

Film – sono 14 i corti in concorso selezionati su oltre 100 arrivati, 36 le proiezioni previste nella tre giorni – ma anche musica, libri, spettacoli, dibattiti e incontri. E storie, storie di diritti negati ma anche storie di diritti ottenuti, storie di denuncia ma anche di successo, diritti violati, rivendicati, gridati a gran voce. Un giro del mondo in tre giorni che vedrà il borgo di Baschi al centro di questo viaggio immaginario e non che parlerà essenzialmente di diritti ma che si occuperà anche di inchieste, approfondimenti, spettacoli per tutte le età.

Fondato e diretto dal regista Francesco Cordio, il Festival è stato presentato ieri alla presenza del sindaco del comune di Baschi, Damiano Bernardini, della assessora Federica Fedeli, del rappresentante della Comunità di Sant'Egidio, Francesco Cesarelli, e di Giuliano Santelli di Articolo 21.

Il concorso è il vero e proprio motore del Festival con le proiezioni che si terranno nella sede dell'Antiquarium di Baschi, nella sala conferenze, nei pomeriggi del 14 e 15 e nella mattinata di domenica 16: «I film scelti per la fase finale – spiega il direttore Cordio - affrontano il tema dei diritti, parola intesa nella sua accezione più ampia, dal lavoro all’ambiente, dal diritto ad informare al diritto alla salute inoltre, in questa edizione, visto il numero ampio di film giunti dalle scuole, si è deciso di aprire una sezione di film per ragazzi realizzati dai ragazzi, sono sette e saranno proiettati sabato alle 10.00».

Venerdì mattina si comincia con una Caccia al tesoro dal titolo “Ogni diritto, un indizio” che si svolgerà per le vie del paese con i bambini dei centri estivi a cura della Coprogettazione “Baschi in rete” e “Polisportiva Virtus Baschi.

Nella stessa giornata, alle 11, al palazzo comunale è in programma la presentazione del libro “L’Italia Vuota – Viaggio nelle aree interne” di Filippo Tantillo. La sera, alle 19, primo appuntamento con Articolo 21: “Ustica – cerchiamo ancora verità e giustizia” con Walter Verini; in video collegamento Daria Bonfietti, presidente della associazione familiari delle vittime. Alle 21.30, invece, incontro con la Comunità di S. Egidio sul tema dei Corridoi Umanitari: voci, volti, storie e suoni dalla Siria, i rifugiati si raccontano, con Ahmed Kodher, Youssef Abd Eljawad e Francesco Casarelli.

Sabato, alle 12, incontro con Ilaria Bidini: “Dal pregiudizio al bullismo: storia di una realtà”, mentre Desi Ricci e Valentina Bassano tratteranno il tema: “La disabilità nella storia: dalla medicalizzazione all’inclusione. Riflessione sul diritto all’autodeterminazione”. Alle 19.00 nuovo appuntamento curato in collaborazione con Articolo 21: incontro con Vincenzo Vita e Flavia Donati del comitato “La mia voce per Assange”. Modera il Giornalista Guido Barlozzetti, interviene Paolo Raffaelli. Sabato, alle 21.00, appuntamento speciale con gli autori e i redattori di Presa Diretta Rai Tre che presenteranno il documentario “Plastica Connection” di Teresa Paoli.

Domenica, alle 21.00 la proclamazione e la proiezione del film vincitore del festival. A seguire, alle 21.30, l’ultimo appuntamento con Articolo 21 con la presentazione del libro “Peppino Impastato, La memoria difficile” con Marcella Stagno autrice del libro con Pino Manzella e Antonello Romano; in collegamento Mimmo Lucano.