Regione, la giunta Tesei ha deciso: «Esercizio provvisorio del bilancio fino a marzo»

PERUGIA - La Giunta regionale ha deciso: bilancio in esercizio provvisorio fino a marzo. Su proposta dell’assessore al bilancio, Paola Agabiti, l'esecutivo ha approvato mercoledì pomeriggio il disegno di legge relativo all’attivazione dell’istituto dell’esercizio provvisorio, non essendo stato approvato dalla precedente assemblea legislativa il bilancio di previsione per l’anno 2020.

«Il ricorso all’esercizio provvisorio si è reso necessario al fine di dare continuità all’amministrazione regionale», viene spiegato. Il ddl è stato già trasmesso all’Assemblea legislativa per gli adempimenti di competenza.



