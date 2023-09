Mercoledì 13 Settembre 2023, 07:00

FOLIGNO Nove mesi di sospensione a Luca Innocenzi e da 1 a 6 mesi per gli altri 4 finiti davanti alla Commissione Giustizia e Disciplina di Palazzo Candiotti dopo la rissa alle prove ufficiali della Quintana de La Sfida. Il pronunciamento della Disciplinare della Quintana è arrivato poco dopo le 19 di ieri. Pronunciamento che contempla anche 600 euro di multa per il rione Cassero e 300 per il Morlupo per quella che tecnicamente è definita “responsabilità oggettiva”. La sentenza emessa dalla Commissione Giustizia e Disciplina dell’Ente Giostra Quintana è inappellabile. Per il cavaliere Luca Innocenzi la sanzione, esplicitata nella sospensione, è scatta dal 14 giugno scorso, per gli altri da ieri giorno del pronunciamento. Il pronunciamento era atteso per il 7 settembre, ma la Commissione s’era riservata prendendo 5 giorni, appunto scaduti ieri. La sanzione comminata è consistita nella sospensione che a carico di Innocenzi era scattata, cautelarmente, proprio il 14 giugno per la durata massima, come da regolamento, di 30 giorni. Il provvedimento era stato reiterato per altre due volte ed ora è arrivata la sentenza e le relative sanzioni. Alla luce di ciò per Luca Innocenzi salta la Giostra della Quintana della rivincita, in programma domenica 17 al Campo de li Giochi. Un anno quintanaro senza Giostre a Foligno per il cavaliere plurivittorioso. Dopo infatti la rissa era stato lo stesso Luca Innocenzi a fare un passo indietro. Pochi giorni dopo a carico suo e delle altre persone ritenute coinvolte nei fatti è stato emesso un provvedimento di Daspo. Poi la procura federale della Federazione Italiana Sport equestri ha assunto un provvedimento di sospensione. Il ricorso al Tar per il Daspo ha sospeso, in via cautelare, il provvedimento a carico di Luca Innocenzi per poi entrare nel merito del fascicolo a gennaio del prossimo anno. Il Tribunale federale della Fise ha sospeso la sospensione a carico dello stesso Innocenzi. Ora la giustizia interna della Quintana ha completato il suo iter e il rione con una sentenza che arriva ad appena 5 giorni dalla Rivincita. Il rione Cassero, guidato dal priore Fabio Serafini, s’era affidato per la Giostra della Sfida di Giugno al cavaliere Marco Diafaldi. Per quella di settembre, intanto, aveva opzionato il giovane cavaliere Paolo Palmieri. Questo, al momento, lo stato dei fatti rispetto ad una vicenda, complessa ed articolata, che ha tenuto banco per tutta l’estate e ha reso ancor più indecifrabile un possibile esito della Quintana della Rivincita. E quella di domenica sarà una tenzone che registrerà diversi cambiamenti tanto a livello di cavalieri che di cavalli.