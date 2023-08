Domenica 27 Agosto 2023, 09:38

FOLIGNO - Giostra della Quintana de La Rivincita, nuovo colpo di scena per i cambi di sella in casa rione Cassero. La contrada della Torre merlata, guidata dal priore Fabio Serafini, in attesa del pronunciamento definitivo sul caso sospensione cautelare del cavaliere Luca Innocenzi, si sta muovendo per avere un portacolori nel caso di parere sfavorevole al fantino ufficiale. In prima battuta, come possibile sostituto per settembre, era circolato il nome di Lorenzo Savini. Opzione che, stando a quanto risulta a Il Messaggero, sarebbe saltata. Al suo posto la scelta sarebbe caduta sul cavaliere ternano Paolo Palmieri. Eventualità, questa, ancora tutta da confermare e opzione che scatterebbe soltanto in caso di esito sfavorevole per Innocenzi del pronunciamento della Commissione giustizia e Disciplina dell’Ente Giostra della Quintana. In attesa di sciogliere il nodo “limbo” per la questione Innocenzi, si va, quindi, completando il quadro dei cavalieri di Giostra. Il rione Ammanniti continua a puntare su Mattia Zannori; il Badia su Lorenzo Melosso; il Cassero attende il pronunciamento e l’opzione è tra Innocenzi e Savini; al Contrastanga c’è Daniele Scarponi; il Croce Bianca continua a puntare su Pierluigi Chicchini in ripresa dopo l’incidente in prova ad Ascoli Piceno; il Giotti schiera Riccardo Raponi che sostitusice l’infortunato Massimo Gubbini coinvolto in un incidente in prova a Foligno; La Mora schiera Luca Morosini; il Morlupo Alessandro Candelori; il Pugilli ha sostituito Nicholas Lionetti, vittima di un incidente in gara ad Ascoli Piceno, con il giovane cavaliere Raul Spera; lo spada schiera Tommaso Finestra.

IL PROGRAMMA

Intanto l’Ente Giostra della Quintana ha pubblicato il programma di massima della Giostra. L’1 e 2 e dal 4 al 16 settembre saranno aperte le taverne. Domenica 3 settembre fiera dei Soprastanti dalle 11 alle 22 zona Palazzo Candiotti e vie limitrofe; Sabato 16 , dalle 21.45 lungo le vie del centro storico, Corteo delle Rappresentanze Rionali e alle 23 lettura del Bando e Benedizione dei Cavalieri. Domenica 17 settembre, dalle 15, al Campo de li giochi “Marcello Formica e Paolo Giusti, andrà in scena la Giostra della Quintana de “La Rivincita”. Una Giostra che, visto i cambi obbligati di alcuni dei protagonisti, sarà davvero diversa e, rispetto al risultato, ancora più imprevedibile. Una Quintana che sarà tutta da scrivere e che farà da test tanto per i cavalieri “storici” che per quelli “in crescita” e per gli “esordienti”.