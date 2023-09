Sabato 2 Settembre 2023, 08:56

FOLIGNO - Doveva essere “La prova dei nove”. Ma, a quanto risulta a il Messaggero, sarà tutto regolare. Oggi, dalle 16, infatti, si terranno le prove ufficiali della Giostra della Quintana de La Rivincita. Sessione che fino all’ultimo è rimasta in bilico per la scelta del Cassero che, dovendo fare i conti con la sospensione di Luca Innocenzi, non aveva indicato se avrebbe o meno preso parte al test ufficiale. Solo all’ultimo il rione della Torre Merlata ha deciso di iscrivere l’esordiente Paolo Palmieri. Se nulla dovesse cambiare oggi in pista ci saranno tutti e 10 i rioni. Mancheranno invece Massimo Gubbini, coinvolto in un incidente in prova a giugno, e Nicholas Lionetti anche lui infortunato, ma in gara ad Ascoli Piceno. Quella di oggi sarà l’ultima occasione che i rioni avranno per rifinire la preparazione in vista della Quintana. L’appuntamento si preannuncia particolarmente interessante, anche per la presenza di numerosi nuovi binomi. Come sempre i cavalieri avranno a disposizione 3 giri ciascuno. Confermata anche per settembre, pur con qualche modifica, la novità introdotta con la giostra giugno, che renderà le “prove ufficiali” ancora più avvincenti. Il risultato della seconda tornata determinerà l’ordine di partenza per la Giostra della Rivincita. Al termine delle prove, infatti, sarà stilata dalla giuria di gara una classifica sulla base dei risultati fatti registrare dai binomi nella detta tornata. In base a tale classifica il presidente della Giuria convocherà i Priori dei Rioni seguendo l’ordine di classifica dal 1° al 10° i quali potranno scegliere uno dei posti ancora liberi nell’ordine di partenza per la Giostra del 17. Ecco, invece, l’ordine di partenza delle prove ufficiali che, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto scenderanno in campo: Ammanniti, cavaliere Mattia Zannori, cavalli Dragonfly Star e Seurat; La Mora: cavaliere Luca Morosini, cavalli Caccia alla Volpe e Youaremyboy; Croce Bianca: cavaliere Pierluigi Chicchini, cavalli Accarezzami, Sopran Headley e Monsieur Polly; Giotti, cavaliere Riccardo Raponi, cavallo Daytona Man; Spada: cavaliere Tommaso Finestra cavalli, Romantic Walk e Brillantina; Contrastanga, Cavaliere Daniele Scarponi, cavalli Temesvar e Cute Babies ; Badia, cavaliere Lorenzo Melosso cavalli, Lo Zingaro e Texas Cactus; Pugilli, cavaliere Raul Spera cavallo Portiamo Iakin; Cassero: al momento non sono pervenute comunicazioni ufficiali da parte del rione; Morlupo: cavaliere Alessandro Candelori cavalli Franceschina e Palays d’Elysee. Sempre oggi torna il tradizionale connubio tra Giostra della Quintana e Quintanella di Scafali. Quest’anno i magnifici cavalieri di Scafali svolgeranno la “Prova Generale”, in vista dell’appuntamento del 24 settembre, in Piazza San Domenico. L’appuntamento è per le ore 22 e le prove saranno precedute, a partire dalle ore 21, dal corteo della Quintanella.