Foligno, Giostra della Quintana Marco Diafaldi al Cassero: «Sono pronto a fare bene e per La Sfida mi sto confrontando con Luca Innocenzi»

FOLIGNO – Giostra della Quintana, domenica Marco Diafaldi ha firmato per il rione Cassero. Sarà lui a difendere sabato in occasione della Sfida, i colori del rione Cassero. Il cavaliere lunedì mattina sarà al Campo de li Giochi per una prova speciale. La scelta è andata sul suo nome dopo che Luca Innocenzi, a seguito della rissa di domenica in occasione del prove ufficiali di Giostra, ha deciso di fare un passo indietro per l’edizione di giugno. “È stata una chiamata inaspettata, ma che mi ha fatto molto piacere. La Giostra della Quintana, nonostante i tempi ristrettissimi, voglio affrontarla bene. E proprio per questo con Luca Innocenzi ragioneremo sulla scelta del cavallo di gara”. È emozionato ma pronto Marco Diafaldi. E lo ha detto parlando con Il Messaggero. “Voglio fare bene – prosegue Diafaldi – anche perché l’ultima volta ho chiuso un po’ con la conda tra le gambe e questa è per me anche una occasione di rivalsa”.

Già oggi Diafaldi e Luca Innocenzi si vedranno e definiranno le strategie di gara. “La scelta su Marco Diafaldi – spiega il priore Fabio Serafini – è stata votata all’unanimità nella serata di venerdì. Un voto che ha un valore ancor più sostanziale perché è avvenuto in sede di Consiglio Aperto. Non un classico, quindi, Consiglio aperto solo al direttivo, ma una occasione in cui abbiamo voluto coinvolgere tutti i rionali che vi hanno poi preso parte. Per quanto riguarda i cavalli la scelta cadrà su quelli della scuderia Innocenzi già previsitati. E proprio per questo Luca e Marco si confronteranno per individuare il destriero migliore da far scendere sabato – conclude - sull’otto di gara del Campo de li Giochi”.