Foligno Giostra della Quintana, nove mesi di sospensione per Luca Innocenzi: salta la Rivincita

FOLIGNO – Nove mesi di sospensione a Luca Innocenzi e da 1 a 6 mesi per gli altri 4 finiti davanti alla Commissione Giustizia e Disciplina di Palazzo Candiotti dopo la rissa alle prove ufficiali della Quintana de La Sfida. Il pronunciamento della Disciplinare della Quintana è arrivato poco dopo le 19 di martedì. Pronunciamento che contempla anche 600 euro di multa per il rione Cassero e 300 per il Morlupo. La sentenza emessa dalla Commissione Giustizia e Disciplina dell’Ente Giostra Quintana è inappellabile