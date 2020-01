Ponte San Giovanni, rubato il bambinello del presepe

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Comincia con uno sfregio il 2020 per il maxi quartiere di Ponte San Giovanni. Forse nella notte di San Silvestro, mentre tutta la città festeggiava l’arrivo dell’anno nuovo, è andato in scena l’ennesimo atto vandalico a danno delle natività che la Pro Ponte colloca nelle rotatorie del paese oramai da tempo. Ieri alcuni componenti dell’associazione ponteggiana si sono imbattuti in quella lungo via Pietro Cestellini, rimanendo letteralmente a bocca aperta. «Non c’era più il bambinello». Lì, nella rotatoria Fernando Pascoletti, erano state collocate le raffigurazioni di Maria, Giuseppe e Gesù, quest’ultima sparita nel nulla. La stessa Pro Ponte s’è chiesta se si tratti di un dispetto oppure un gesto con motivazioni religiose. Di certo c’è che si tratta dell’ennesimo danno alle natività che l’associazione, con costante impegno, ogni periodo delle festività natalizie colloca lungo le strade del quartiere.Nei giorni scorsi, poco prima di Natale, era stata danneggiata la natività realizzata dall’artista Paolo Ballerani collocata in pieno centro storico, sulla zona verde tra la centralissima via Manzoni e via Cestellini. Anche in quell’occasione tanti si interrogarono sul perché di quel gesto. Subito scattò l’intervento di sistemazione, ma nell’ultimo caso, quello della notte di Capodanno, un pezzo di natività è letteralmente sparito e per i volontari dell’associazione non è stato possibile mobilitarsi nell’immediato.