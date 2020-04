«Uniti per Terni – dichiarano in una nota i consiglieri comunali Paola Pincardini, Valdimiro Orsini, Anna Maria Leonelli, Emanuele Fiorini – in queste settimane di emergenza abbiamo fatto sempre prevalere il senso istituzionale, ma di fronte alla vicenda delle mascherine non possiamo tacere. Da giorni siamo martellanti sul fatto che i medici di base per troppo tempo sono stati mandati in prima linea senza alcun dispositivo di protezione. Ora il sindaco di Terni fa un’ordinanza nella quale dice, in sintesi, che le mascherine sono obbligatorie. A parte il fatto che la presidente della Regione si è affrettata a smentire tutti i sindaci che hanno adottato provvedimenti del genere dicendo che le mascherine, in questa fase, in Umbria, non sono una priorità, noi domandiamo al sindaco una cosa molto semplice: ma dove sono le mascherine per tutti i cittadini ternani? Facciamo presente che sindaci di altri comuni, sia umbri che non, hanno accompagnato ordinanze simili a una distribuzione capillare delle mascherine. In tanti comuni che hanno introdotto l’obbligo, i volontari, per conto del comune, le mascherine le hanno distribuite, A Terni, dove peraltro le maschierine sono pressocchè introvabili, invece si fa l’ordinanza sulle spalle e sul portafoglio dei Ternani.

Chiediamo al sindaco in maniera sommessa e collaborativa di smetterla di assumere in questi emergenza atteggiamenti da protagonista. Chiediamo che svolga il suo ruolo in stretta collaborazione con l’assessorato regionale alla sanità e con la presidente regionale – peraltro sono tutti dello stesso partito – così come con tutte le istituzioni. Lo abbiamo visto scaricare sulla Usl la vicenda di Ast. Noi continueremo ad offrire la nostra collaborazione ma chiediamo un sindaco sinergico e chiaro: stiamo ancora aspettando che contribuisca alla sicurezza dei medici di base ternani o che pretenda da Ast tutte le misure preventive affinché le maestranze possano assicurare produzioni strategiche ed essenziali per il Paese nella piena sicurezza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA