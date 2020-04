Attigliano, mascherine e guanti obbligatori nei negozi

Guanti monouso e mascherine protettive (anche non certificate) da oggi obbligatori ad Attigliano, dove il sindaco Leonardo Vincenzo Fazio ha emesso un'ordinanza, in via precauzionale per prevenire la diffusione del Covid-19, in cui ne impone l'utilizzo all'interno delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, comprese le farmacie.

Per i trasgressori del provvedimento, valido fino al 26 aprile, è prevista una sanzione pecuniaria compresa tra i 25 e i 500 euro. Anche gli esercenti - si legge nell'ordinanza - sono tenuti a vigilare sulla corretta applicazione di quanto previsto, vietando l'accesso alle persone non dotate dei dispositivi, con l'obbligo di esporre all'esterno del locale l'ordinanza. Il gruppo comunale di Protezione civile è stato incaricato di distribuire gratuitamente pacchi di mascherine a tutti gli esercizi commerciali del comune, che hanno l'obbligo di fornirle ai clienti qualora ne siano sprovvisti.

