Mercoledì 14 Febbraio 2024, 09:02

PERUGIA - Sul delicato fronte delle strisce pedonali sbiadite e del conseguente rischio per chi attraversa la strada, cresce la lista delle segnalazioni. Segnalazioni che, in qualche caso, diventano proteste, come accade dove c’è da fare i conti anche con i marciapiedi danneggiati. Andando con ordine, riguardo le zebre non più visibili, tiene banco il caso nella zona della Pallotta. Da giorni i residenti parlano del problema dell’attraversamento svanito nel tratto compreso fra via Palermo e via Fonti Coperte. Quello con una corsia riservata ai bus del trasporto pubblico. Da quella parte le strisce, seppure sbiadite e che si trovano a ridosso di varie attività commerciali, si intravedono. Ma nella corsia a fianco la situazione è ben peggiore. Tant’è, racconta chi frequenta abitualmente la zona, che non mancano gli incidenti. O meglio, casi di investimento, come accaduto anche poco tempo fa ad una persona anziana. Oltretutto lì come altrove si risente del problema dell’alta velocità. Spesso capita di imbattersi in auto che sfrecciano, come ad esempio nella parte alta della Pallotta, all’altezza dell’incrocio con via dei Filosofi. Poco dopo, zona ex segreterie, strisce sbiadite a ridosso della fermata del bus, così come di fronte al centro servizi Grocco.

QUI FONTIVEGGE Di questi temi si è parlato in settimana anche nel gruppo social Progetto Fontivegge, che fa luce sul «deprecabile stato dell'ultima parte di via Canali, verso via Mario Angeloni». Si parla di un «passaggio pedonale, non segnalato, invisibile, con asfalto disastrato», poi un marciapiede «con molti porfidi divelti o mancanti e bordo in travertino che manca da almeno 5 anni». Problemi anche sul verde: «Bordure tra il marciapiede e il parcheggio, incolto, pieno di ramaglie tagliate da anni, mai raccolte e mondezze varie, più un filo elettrico in gran parte pericolosamente scoperto per una lunghezza di oltre 30 metri». Da qui l’appello per un giro di vite, rilanciato a seguito di altre segnalazioni sul tema.

L’INTERVENTO Sul tema della segnaletica orizzontale c’è da registrare che qualcosa torna a muoversi. Proprio in questi giorni è stata firmata un’ordinanza della struttura Sicurezza che prevede provvedimenti alla viabilità per consentire la sistemazione della segnaletica orizzontale. Lo stesso atto indica la lista delle strade che saranno oggetto di intervento. Eccole: via Isarco, via Bixio, via del Timone, via Missaglia, via della Scuola, via del Motore, via Cotani, via D’Andreotto, via Baracca, via Maniconi, via del l’Ala, via Brugnoli, via del Canerino, via Mameli, via Dottori, via Rizzo, villa Pitignano, via Barteri, via Ravenna, via S.Antonio, viale Pellini, via Beata Angela da Foligno, via del Colore, via Puletti, via Collemaggio, via Alessi, via Serao, via Leonessa.