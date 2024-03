Roma, due anziani morti investiti a distanza di poche ore: gli incidenti a Colli Aniene e in zona Tuscolana

Due pedoni sono morti investiti oggi, 11 marzo, in due distinti incidenti a Roma, uno a Colli Aniene e l'altro in zona Tuscolana. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale che stanno indagando per ricostruire l'esatta dinamica dei due incidenti. Il primo è avvenuto intorno alle ore 11.45 in viale Sacco e Vanzetti prossimità civ. 150, a Colli Aniene, dove un'auto BMW, condotta da un uomo italiano di 58 anni, ha investito un pedone, italiano di 81 anni, che è deceduto a seguito dell'impatto. Sul posto per i rilievi gli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale. Il conducente del veicolo, che si è fermato dopo l'impatto, è stato condotto all'ospedale Sandro Pertini per gli esami di rito. L'auto è stata posta sotto sequestro.

Due pedoni morti investiti a Roma

Poco dopo mezzogiorno, l'altro grave incidente in viale Spartaco all'intersezione con Via Cestio Gallo, in zona Tuscolana.