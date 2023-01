Perugia, piazza piena ore prima dello show. Iva Zanicchi mattatrice, tutti ballano con Tozzi. Il grazie di Amadeus alla città e l'annuncio per Sanremo. Romizi: «Share al 37% con quasi nove milioni di spettatori»

Caro amico ti scrivo. L'anno che verrà a Perugia è iniziato con la magia di uno spettacolo che ha cancellato già prima della prima nota le polemiche. E lo show ha chiuso con uno share da record: 37%, con più di un italiano su due che a mezzanotte ha brindato con Perugia. Piazza IV Novembre e corso Vannucci pieni al limite della capienza prevista fin dalle prime ore del pomeriggio (c'è chi ha preso posto al mattino) con il centro che ha visto tanta gente e code per accedere all'area concerto o per concedersi l'ultimo struscio anche a mezzogionro. Alle sei del pomeriggio i parcheggi a pagamento a ridosso dell'acropoli erano pieni.

Perugia con i suoi scorci ha incantato l'Italia e gli ospiti che hanno infiammato la piazza in diretta su Rai 1. Dai Ricchi e Poveri a Noemi che ha aperto con l'Anno che verrà di Lucio Dalla, fino a Piero Pelù, Sandy Marton, i Modà, Umberto Tozzi. la copia Nek e Renga e tutti gli altri. Capitolo a parte per Iva Zanicchi tra musica e barzellette. Foto con i telefonini, selfie, un piccolo striscoone da una finestra per Amadeus e un telefonino che dallo schermo chiedeva pace e «stop war». L'Umbria in prima serata e fino a notte fonda con Emanuela Aureli a fare da cicerone è stato il filo conduttore dello spettacolo-karaoke che ha saluato il 2023.

La presidente Donatella Tesei nell'attesa della diretta ha ballato un revival anni Settanta non lontano dal mega palco mentre il sindaco Andrea Romizi è stato sempre attento all'afflusso e alla sicurezza del pubblico e non si è fermato un secondo se non allo scoccare della mezzanotte per abbracciare, salutare e ringraziare tutti. Ha vinto Perugia, ha vinto l'Umbria. E l'assessorealla sicurezza, Luca Merli, prima del selfie di fine nottata davanti al palco, si è preso anche il granzie di Amadeus in diretta durante i saluti sulla coda dell'Anno che verrà. Amadeus ha anche annunciato che Mahmood e Blanco, vincitori dell'ultima edizione, saranno ospiti del Festival di Sanremo nella prima serata, il 7 febbraio. L'Anno che verrà porta a casa non solo festa ed entisiasmo, ma anche uno share da record. Il dato è stato annunciato dal sindaco Andrea Romizi stamattina con un post su facebook:«Una Perugia da record. Capodanno Rai 1: share del 37% con un picco a mezzanotte del 53,9% con olotre 8,6 milioni di ascoltatori.Perugia emozione pura».