Perugia, Amadeus fa ballare l'Italia da piazza IV Novembre. E l'Umbria diventa uno show

L'aveva promesso e ce l ha fatta. Amadeus ha fatto ballare l'Italia nel grande karaoke da piazza IV Novembre. L'Umbria è diventata una perla in tv in mezzo allo show che ha atteso il 2023. L'Anno che verrà ha fatto centro, l'acropoli perugina peina con tante persone nella zona del concerto e altrettante in giro per il centro ad attendere la mezzanotte.