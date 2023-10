Mercoledì 18 Ottobre 2023, 09:00

PERUGIA - C’è anche l’intitolazione del Santa Giuliana ad Ilario Castagner nel pacchetto di approvazioni di nuove denominazioni ad aree di circolazione e luoghi pubblici approvati dalla giunta comunale nei giorni scorsi con la delibera 417. L’esecutivo di palazzo dei Priori si muove a seguito delle proposte formulate dalla commissione comunale per la Toponomastica cittadina nella seduta del 21 settembre scorso. Per molte delle proposte c’è già il via libera, altre sono rimaste ancora sul tavolo.

Andando con ordine, la giunta ha dato l’ok, oltre che per lo Stadio Santa Giuliana – Ilario Castagner (una proposta partita da queste colonne e supportata da molti cittadini), all’intitolazione di piazza Ursula Grohman per l’area antistante il Dipartimento di Medicina, nell’area dell’ospedale. Una intitolazione, come quella per Castagner ad esempio, che necessita della specifica deroga da parte della Prefettura in quanto non sono ancora trascorsi 10 anni dalla morte. A Ponte San Giovanni, all’intersezione tra via del Ponte Vecchio e via della Valtiera, la rotatoria stradale presente sarà intitolata a Giuseppina Verbena (1920 – 2009). In zona Selvette via dell’osteria di Righetto (da strada delle Selvette, senza uscita). In centro cippo commemorativo nell’area dei Giardini di Santa Giuliana per Bruno Dozzini (1920 – 2008). La giunta ha poi preso atto del parere favorevole della commissione Toponomastica all’intitolazione di uno spazio a Piersanti Mattarella e Carlo Alberto dalla Chiesa «rinviando a successivo atto la puntuale definizione dell’area, da individuare in una zona a denominazione omogenea ove siano già presenti intitolazioni a vittime della mafia». Rinviata anche l’intitolazione di una via a Taddeo Guidelli da Perugia. La commissione nella precedente seduta aveva anche discusso ma rinviato altre pratiche. Le proposte di intitolazione di spazi a Vittorio Cecati, Enrico Antioco Frau, Enzo Tortora, Ettore Cacudi, Quinto Calabro, Maria Pia Briziarelli, David Sassoli, Sesto Properzio, Bettino Craxi (la proposta è relativa alla rotatoria a Madonna Alta all’intersezione tra via Magno Magnini, via Martiri dei Lager e via Pievaiola); Ismail Qemali, Bruno Orfei, Achille Bertini Calosso, Giuseppina Verbena e al maestro Franco Venanti. In questo caso, entrando nello specifico, l’area già individuata è la piazzetta in via Cesare Caporali, antistante la chiesa di Sant’Angelo in Porta Eburnea.