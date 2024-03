Martedì 26 Marzo 2024, 08:40

PERUGIA - Sono partiti ieri i lavori di riqualificazione del Consultorio di Madonna Alta, in strada Pian della Genna. Un intervento atteso da tempo, per il quale sono previste quattro settimane di cantiere. Sarà messa mano alla parte esterna e interna, dove sarà risanato l’intonaco interno rovinato dalle infiltrazioni, più volte oggetto di segnalazione da parte dei cittadini. La Usl Umbria 1, nell’annunciare il giro di vite, ha spiegato che esternamente saranno rimossi, dopo aver avuto l’autorizzazione dalla scuola, anche i murales che erano stati realizzati nel 2006 e 2007 dagli studenti del Liceo Artistico Di Betto.

PIANO PER I SERVIZI Già definito anche il piano di gestione dei servizi durante il cantiere. Saranno dislocati nelle sedi dell’azienda sanitaria di Ellera, San Marco e Castel del Piano. «Le pazienti che devono sottoporsi a screening citologico e che hanno già ricevuto la lettera di invito per Madonna Alta, saranno chiamate telefonicamente dalle ostetriche ed invitate a San Marco o Castel del Piano», riporta una nota. «Per eventuali spostamenti di appuntamento relativi, richiesti dall’utenza per lo screening, si invita a chiamare i seguenti numeri 075.5412570 (tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 12,30 alle 13,30) e 07545614 (il lunedì ed il mercoledì pomeriggio dalla 15,00 alle 17,30)». I servizi legati al Consultorio giovani e alla diagnostica saranno effettuati negli ambulatori ginecologici del Poliambulatorio Europa «e gli utenti saranno comunque avvisati del cambio sede». Tutte le indicazioni sulla chiusura e le modalità di riorganizzazione dei servizi sono state riportare anche in apposite indicazioni affisse alla porta del Consultorio. Attivato anche nel numero telefonico della struttura un sistema di risposta automatica che darà tutte le informazioni necessarie.

IL DIBATTITO Dell’intervento ha parlato anche in questi giorni l’assessore regionale alla Salute, Luca Coletto, sottolineando che «le segnalazioni della situazione in cui versava l'edificio del consultorio e l'area circostante erano arrivate da tempo». Anche per questo ha toccato con mano la situazione. «Personalmente – ha spiegato Coletto - mi sono recato con dei tecnici dell’Usl 1 a fare un sopralluogo che mi ha permesso di constatare la necessità urgente di ridare dignità a un luogo destinato alla cura e alla prevenzione». In più occasioni vari utenti avevano segnalato, anche attraverso queste colonne, lo stato di degrado della struttura che presto, grazie ai lavori, tornerà funzionale e più accogliente. Un utente, lo scorso novembre, aveva documentato con video e fotografie la situazione che si stava verificando in una mattinata di pioggia, con l’acqua che si era infilata in una plafoniera e cadeva in maniera copiosa all’ingresso della struttura. Gli addetti del servizio, in quella specifica occasione, avevano messo un secchio e dei fogli di carta per ridurre al minimo i disagi degli utenti. Il cittadino aveva anche chiamato la direzione generale della Usl 1 in via Guerra per segnalare cosa stava accadendo.