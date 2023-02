Covid, diminuiscono i positivi, ma aumentano i ricoverati

PERUGIA - I dati dei ricoverati Covid in Umbria risultano in salita dopo essere stati per diverso tempo in discesa: più 4,5 per cento su base settimanale. Sono 127 i pazienti positivi in ospedale, con cinque posti occupati nelle terapie intensive (più 9,4 per cento). Prosegue, invece, il calo degli attualmente positivi: dai dati della Regione 1.323 (meno 3,7 per cento ancora considerando a settimana). Risulta uniforme nelle ultime settimane il dato dei tamponi analizzati, antigenici e molecolari.

E l'assessore alla Sanità Luca Coletto si dice «particolarmente soddisfatto dei risultati ottenuti dalla sanità umbra in tema di prevenzione nel 2020 nel pieno della pandemia». L'assessore ha commentato i dati forniti dal sistema di

monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) del ministero della Salute. Per l'Umbria la valutazione finale dell'area prevenzione collettiva e sanità pubblica per il 2020 si attesta su un punteggio pari all' 89,64 «e risulta quindi ampiamente sopra la soglia di adempienza».