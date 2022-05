Narni, incontro pubblico sul futuro del terzo settore: ci sarà anche l'assessore alla Sanità Luca Coletto

Un progetto di amministrazione condivisa e co-progettazione dei servizi. Uno dei nuovi orizzonti della cooperazione sociale, una proposta che arriva dalla cooperativa Cipss, attiva da quarant'anni nel comprensorio narnese e amerino, che per spiegare metodologia e obiettivi, ha organizzato un incontro pubblico dal titolo “Traguardi e orizzonti della cooperazione sociale: la prospettiva dell'amministrazione condivisa".

L'appuntamento è per il 18 maggio alle 17 alla sala Digipass. Una tavola rotonda a cui interverranno l'assessore alla sanità regionale Luca Coletto, la consigliera regionale Eleonora Pace e i sindaci dei comuni della zona sociale 11.

«Stiamo vivendo un momento - spiegano dalla Cipss- in cui vi è una contrapposizione fra la riaffermazione del ruolo attivo dei soggetti del terzo settore nella co/programmazione e co/progettazione del welfare territoriale unitamente alle procedure di accreditamento e una preoccupante tendenza da parte di alcuni decisori politici che vede il riaffermarsi del paradigma di mercato e della logica del risparmio economico.

A questo proposito crediamo che la strada verso una responsabilità condivisa sia quella maestra per l’evoluzione e l’innovazione dei servizi per le nostre comunità di appartenenza. Come soggetto del terzo settore e impresa sociale operante sul territorio, la cooperativa Cipss è decisa a raccogliere questa sfida, coinvolgendo e sostenendo tutti gli attori pubblici, privati e del mondo dell’associazionismo, nella riflessione condivisa sullo sviluppo di politiche di welfare co/programmate e co/progettate insieme».