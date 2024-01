Lunedì 8 Gennaio 2024, 09:22

PERUGIA - Lotta e si prende altri tre punti la Sir Susa Vim Perugia, che nel secondo turno di ritorno di Superlega ha battuto 3-0 (parziali 25-21, 25-21, 25-21) gli scomodi ospiti della Mint Vero Volley Monza. Una partita difficile e tirata quella che ieri i Block Devils, con Simone Giannelli nominato mvp del match, sono riusciti a chiudere con il massimo scarto. L’aveva detto il coach bianconero Lorenzetti che non sarebbe stata facile, e infatti Perugia ha dovuto lottare non poco per chiudere la pratica di fronte ai 3mila del PalaBarton. Alla fine però i tre punti, utili per rimanere al secondo posto (a quota 31) in scia all’inarrestabile Trento (che di punti ne ha adesso 34) sono finiti in cassaforte insieme a una buona dose di soddisfazione, ingrediente di certo utile per la prossima sfida. Per il terzo turno di ritorno previsto il 14, sempre al PalaBarton, arriverà una delle eterne rivali, la Cucine Lube Civitanova, quarta della classe con 25 punti.

LA PARTITA Battuta d’avvio affidata a Giannelli, ma è Szwarc a rompere il ghiaccio. Subito ritmo alto da entrambe le parti: Herrera punge al servizio, Monza difende tutto (4-5). La carica Plotnytskyi-Semeniuk porta al sorpasso dei bianconeri (10-8), che crescono a muro e in copertura (14-9). Beretta e compagni ci credono, ma Perugia vola con l’ace di Semeniuk (17-12). Monza ricuce a più riprese lo strappo (21-18 e 23-20), ma la Sir c’è: 1-0 (25-21). Combattuto l’avvio del secondo set (3-3). Monza ha ripreso a martellare forte con Takahashi (5-7), Perugia sbaglia qualcosa di troppo e deve inseguire (9-10). La freccia la mette uno scatenato Plotnytskyi, ma il gioco resta equilibrato (13-13). Sul turno in battuta di Semeniuk, la Sir trova punti d’oro (17-15). Un mini allungo che esalta Solé e compagni, bravi ad allungare (20-16), grazie anche alle super difese di Max Colaci. Monza stuzzica ancora la Sir (22-19), ma il raddoppio c’è: Plotnytskyi firma il 2-0 (25-21). La squadra di Eccheli non molla la presa (2-4), ma restano concentrati anche Giannelli e compagni (6-5). Spingono forte sulla fascia Plotnytskyi ed Herrera (10-8). Sul filo dei precedenti, anche il terzo set è combattuto (11-12 e 14-14), con un botta e risposta continuo. Lorenzetti gioca la carta Russo, che ci mette subito la firma (18-17). Poi ancora un gran Semeniuk (20-18), ma il set resta aperto. Forze fresche nella fila Sir (spazio anche a Ben Tara che fa l’ace del 23-20) aiutano a chiudere una pratica scomoda: 3-0 (25-21). L’ultimo sigillo, che dice stop a Maar e compagni, è di Solé.

IL COMMENTO A parlare a fine gara è Sebastian Solè, centrale della Sir: "Bell’approccio e bella partita la nostra. Avevamo l’obiettivo di conquistare i tre punti in palio e lo abbiamo raggiunto contro una squadra come Monza che ha dimostrato la sua qualità”.

Perugia: Held, Giannelli 3, Herrera 11, Ben Tara 2, Solé 7, Colaci (L), Flavio 5, Semeniuk 14, Plotnytskyi 16, Russo 2. N.E.: Candellaro, Leon, Toscani (L), Ropret. All.: Lorenzetti.

Monza: Visic, Loeppky 9, Maar 14, Galassi 3, Takahashi 9, Beretta 3, Gaggini (L), Szwarc 8. N.E.: Latella, Comparoni, Mujanovic, Gil. All.: Eccheli.

Arbitri: Massimo Florian, Stefano Caretti.

NOTE: spettatori 3.040; durata set 28’, 29’, 34’.