Sabato 6 Maggio 2023, 08:37

Ecco le pagelle del Perugia nella serata da incubo contro il Cagliari.

FURLAN 3 Nella porta maledetta imita Gori e sfarfalla alla grande due volte. Poi si male pur stando fermo. ROSI 4,5 Fa un affondo all’inizio poi toppa. Dalla sua parte il Cagliari affetta. Quando è a destra liscia la palla sul buco di Furlan. CURADO 5 Non tiene Lapadula che fa esterno della rete, non tiene Petrec che prende il palo. STRUNA 5,5 E’ l’unico che si salva in difesa fin che c’è partita. CASASOLA 5,5 Inizio promettente con qualche buona palla rimessa in area, poi si spegne un po’ pure lui. IANNONI 5,5 Si batte generosamente e recupera palloni SANTORO 5 Fa il compitino ma serviva altro. KOUAN 5,5 Prestazione volenterosa ma modesta. Si vede più quando il match è già chiuso. LISI 5,5 Le cose migliori le fa nelle giocate da fermo ma nessuno le sfrutta. Quando tira manca il bersaglio. LUPERINI 4,5 Trottichia un po’ e sbaglia molto. Anzi tutto. OLIVIERI 5,5 Svaria sulle fasce e vince duelli ma non c’è chi può collaborare con lui. Inutilmente nervoso quando prende il giallo per strappare una palla fuori campo. Cerca il gol della bandiera. GORI 5 Che dire, entra e prende un gol da centrocampo. Fa un passo in meno di quello che servirebbe per deviare. SGARBI 5 Che dire, entra e inciampa sul pallone. DI CARMINE 5,5 Come al solito gli tocca sempre di portare la croce anche per colpe altrui. EKONG S.V. Un tiro riesce a farlo. CANCELLIERI S.V. Timbra il cartellino con dignità. CASTORI 4,5 La squadra del primo tempo fa possesso ma è totalmente spuntata. Al di là degli errori dei singoli non sembrava questa la tattica per vincere. Infatti è finita con una cinquina.