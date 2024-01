Domenica 7 Gennaio 2024, 09:31

I buoni propositi per l’anno nuovo partono da oggi (ore 16,15 c'è la Lucchese) in casa Perugia. Le due sconfitte consecutive contro Arezzo e Cesena hanno sicuramente ridimensionato le aspettative stagionali, ragione per cui, al Curi contro una Lucchese in piena emergenza sarà fondamentale portare a casa tre punti. Operazione non semplice ma, l’arrivo di Sylla che consentirà a Formisano di avere un riferimento in prima linea è già una prima buona notizia. Il puntero senegalese aveva bene impressionato nella gara al Curi con la Vis Pesaro. Baldini, magari enfatizzando troppo la prestazione della punta marchigiana invece dei problemi difensivi del Perugia, ne aveva tessuti le lodi. Meglio così perché non portare a casa tre punti oggi sarebbe deleterio senza se e senza ma. Formisano preferisce volare basso. «È chiaro che i tre quattro giorni di adattamento alla partita con Cesena sono stati diversi dal ricominciare io percorsa da zero di questa settimana che ci e servirà, la reazione con i romagnoli è servita poi l’arrivo di Sylla ha portato un’energia positiva» riconosce il trainer campano. Allerta massima su un avversario da prendere con le molle. «È una squadra molto difficile, dinamica e sfrontata, allenata da un tecnico che conosco e che stimo molto, sarà una gara ricca d’insidie, i ragazzi sanno che non affrontiamo la Lucchese ma i nostri fantasmi che abbiano vissuto nell’ultima gara, se superiamo i nostri limiti potremo sicuramente disputate una buona partita».

Inevitabile parlare di Sylla possibile ago della bilancia. «Arriva in un momento di emergenza ed è pronto per partire dall’inizio, le poche ore sono bastate per inserirlo e potrà sicuramente dire la sua” ammette Formisano. Guardare avanti con tutto il girone da giocare è d’obbligo. Arrivare di rincorsa e d’entusiasmo è il nostro obiettivo ma andrà fatto con la giusta voglia, parte dei principi che ho visto nel secondo tempo con il Cesena rappresentano già qualcosa di importante ma i ragazzi possono ancora crescere». Questione modulo ancora qualche dubbio. «La partita ti indirizza verso la scelte da fare, possiamo quindi giocare con due o tre punte, questa squadra può giocare a tre o a due dietro la punta, l’arrivo di Sylla ci consente di avere tante opportunità in attacco, parametri che prima non avevamo davanti». Scelte pressoché fatte con un possibile 3-4-2-1 molto duttile: davanti Ad Adamonis dovrebbe agire il trio Angella, Vulikic e Dell’Orco. In mediana, cabina di regia affidata a Torrasi con accanto Kouan e ai loro lati Bozzolan e Paz. In prima linea spazio al trio Ricci, Matos e Sylla. «A me non piace molto parlare di singoli - si schermisce Formisano- visto che con 5 cambi tutto si può fare, nel calcio non contano i singoli ma le relazioni che questi instaurano, più relazioni costruiamo più possiamo andare lontano e in questo Torrasi ad esempio merita di dimostrare il suo valore, un elemento che aveva fatto bene a Pordenone ma tutte le volte che è stato chiamato in causa ha detto la sua».

Perugia (3-4-2-1): 12 Adamonis, 94 Mezzoni, 5 Angella, 15 Dell’Orco, 7 Paz, 28 Kouan, 24 Torrasi, 71 Bozzolan, 20 Ricci, 10 Matos, 45 Sylla. A disp. 22 Furlan, 1 Abibi, 3 Cancellieri, 6 Vulikic, 96 Viti, 4 Iannoni, 14 Acella, 16 Bartolomei, 14 Bezziccheri, 21 Cudrig, 26 Santoro, 73 Polizzi. All. Formisano

Lucchese (3-4-3): 22 Chiorra, 2 Alagna, 14 Quirini, 72 Visconti, 97 De Maria, 30 Tumbarello, 8 Cangianiello, 19 Russo, 7 Rizzo Pinna, 45 Yeboha, 99 Magnaghi. A disp. 1 Coletta, 12 Berti, 3 Perotta, 4 Toma, 20 Fazzi, 11 Sueva, 9 Romero, 17 Djibril. All. Gorgone

Arbitro: Domenico Mirabella di Napoli

Assistenti: Santino Spina di Palermo Andrea Maria Masciale di Molfetta.

Quarto uomo: Mario Perri di Roma 1.