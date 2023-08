Martedì 8 Agosto 2023, 08:35

Sarà a Lucca l’esordio stagionale del Grifo in Lega Pro. Invece il Gubbio inizia in casa con la matricola Pineto.

La squadra di Francesco Baldini esordirà al Porta Elisa il 3 settembre a meno di sorprese dai tribunali. Gara tutt’altro che agevole, alla stregua di quelle successive. Alla seconda, i grifoni se la vedranno con il Pescara di Zeman, il 10 settembre al Curi. Inevitabile non ripensare alla sconfitta ai rigori del 14 agosto 2020 che sancì la retrocessione del Grifo in Lega Pro. Un altro big match alla terza, al cospetto della Spal. Alla quarta di campionato sarà il Pontedera a fare vista al Perugia. Il 24 settembre, impegno dal sapore “balneare” a Rimini. Inedita la partita del 22 ottobre in casa della Juventus next gen cui farà seguito quella di tre giorni dopo in terra marchigiana con la Recanatese, allenata dal “grifone” Giovanni Pagliari. Suggestiva la gara del 22 novembre a Pineto promosso per la prima volta nella sua storia in Lega Pro. Il derby di andata contro il Gubbio è in programma il 13 novembre, quello di ritorno il 17 marzo. Il 17 marzo è la data dell’ultimo derby tra le due formazioni, anche quello al Barbetti, nel 2021 vinto 3-2 dal Gubbio. Ultima di regular season con il Cesena in trasferta. Penultima ad Arezzo, un match estremamente sentito dalle tifoserie delle due squadre. La sosta natalizia, partirà dopo la gara contro la formazione romagnola al termine del girone d’andata del 23 dicembre e durerà fino all’Epifania, poi di nuovo in campo per la prima di ritorno. Per la squadra di Francesco Baldini sarà fondamentale partire con il piede giusto per poi affrontare un mese di ottobre sulla carta più agevole. Il girone è interessante ed equilibrato con varie pretendenti al salto di categoria tra nobili decadute e outsiders. Naturalmente, qualora il Consiglio di Stato accettasse il ricorso del Perugia, il 28 agosto cambierebbe tutto, ma questo è un altro discorso.

QUI GUBBIO

Il direttore sportivo rossoblù Davide Mignemi si aspettava questo girone B che nelle previsioni girava ormai da giorni: «È altamente competitivo e complicato, il più duro degli ultimi anni. Sicuramente lo trovo più difficile della stagione passata, ci sono due retrocesse dalla Serie B come Perugia e Spal, c’è il Pescara di Zeman che punta a vincere ed è stato trasferito nel nostro raggruppamento, ci sono piazze importanti come Arezzo tornata nei professionisti e la Juventus Next Gen. Poi sappiamo che il Cesena ci riproverà e ha già fatto capire le intenzioni». Mignemi alza l’asticella del campionato: «Credo che ci sarà da divertirsi e da lottare, dovremo farci trovare pronti. Metteremo in campo le nostre qualità per misurarci con tutti avendo rispetto e considerazione».

La partenza sarà dunque con il Pineto, atteso al Barbetti, poi ad Ancona e l’intrigante trasferta a Pescara a inizio ottobre: «Ci aspetta subito una neopromossa che sta facendo un buon mercato con l’entusiasmo di chi sale di categoria. Di facile non c’è mai nulla, il percorso ci vedrà poi ad Ancona e sarà un’altra bella sfida». Il derby col Perugia accende già la fantasia al di là della situazione pendente al Consiglio di Stato: «Staremo a vedere l’epilogo, se dovesse essere dei nostri è chiaro che siamo di fronte a un club che vanta storia e blasone. Proprio per questo peso specifico non può che essere inserito tra i favoriti».

E sabato 19 agosto alle 20,30 allo stadio Barbetti, Gubbio e Perugia disputeranno il Memorial Mario Mancini. Dopo un’assenza di qualche anno dovuta alla pandemia, ritorna l’appuntamento nel ricordo indelebile di un grande personaggio del calcio eugubino, Mario Mancini, calciatore, allenatore e dirigente della squadra rossoblu, scomparso il 5 luglio 1990 dopo aver accusato un malore di ritorno dal calciomercato di Milano.