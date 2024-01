Lunedì 8 Gennaio 2024, 07:50

PERUGIA - Il Perugia non aveva mai vinto con tre gol di scarto in questo campionato. Di più. I grifoni hanno ritrovato il gol dopo 266’, tre partite piene, Ricci addirittura a distanza di 676 giorni dall’ultimo segnato in maglia Reggina. Contro la Lucchese i grifoni hanno creato, attaccanti pluricriticati come Matos, Cudrig e lo stesso Ricci hanno regalato la miglior prestazione. Il ribaltone ha un nome e un cognome, quello di Youssouph Cheikh Sylla, lungagnone senegalese che a Pesaro chiamano “il cobra” per le movenze e che difficilmente avrebbe potuto debuttare meglio. Alla fine il 3-0 rifilato alla Lucchese è ingeneroso per i toscani, che in difesa erano a dir poco rabberciati e nel primo tempo hanno a tratti maramaldeggiato, fortunato ma anche meritato in una ripresa coi fiocchi per i grifoni.

E dire che, per come era iniziata, in pochi ci avrebbero scommesso. Quasi uno shock, quando (3’) Yeboah ha colpito un palo pieno sull’assist di Rizzo Pinna con la difesa biancorossa a guardare. Idem sul sinistro di Guadagni (4’) sul quale Adamonis ha dovuto mettere una pezza. Tanto sconcertante la fase difensiva, quanto incoraggiante quella offensiva grazie alla presenza di Sylla, strutturato atleticamente ma anche agile e bravo tecnicamente, abile a regalare soprattutto ai compagni soluzioni inedite. Così Matos (9’), finalmente in palla e pronto a gettarsi negli spazi aperti dal senegalese, ha prima bruciato i guantoni di Chiorra (9’) e poi lo ha graziato (13’) vanificando con un tocco a lato davanti al portiere la bella incursione di Paz. Mentre il solito Yeboah (16’) faceva provare nuovamente i brividi al Curi con un collo pieno mancino a fil di palo e poi (23’) svettando in anticipo sul corner di Rizzo Pinna, gol annullato perchè sul cross la palla era uscita. La svolta arrivava al 35’: strappo di Matos che recuperava palla e partiva nello spazio, tocco per Sylla che si allargava e rimetteva dal fondo per l’accorrente Ricci, autentica prodezza in sforbiciata per il gol più bello del torneo. La Dea Bendata certificava la giornata fortunata al 43’, quando direttamente su punizione la palombella di Rizzo Pinna andava a sbattere ancora sul palo, la palla rimbalzava sulla linea ed usciva. Nella ripresa però la musica cambiava anche dietro. Formisano ripartiva con Cancellieri per Bozzolan e Iannoni per Ricci (leggera distorsione) nel 3-5-2 e il Perugia trovava l’equilibrio, riuscendo a togliere agli ospiti ogni velleità. Anzi, arrivava anche il bis (28’): break di Iannoni, scambio in velocità tra Kouan, Cudrig e Sylla, che vedeva lo scatto del colombiano e lo serviva col bilancino, destro sull’uscita di Chiorra, 2-0 e terzo sigillo personale del giovane del Sassuolo. Un altro mondo. Il Perugia cercava il tris (sinistro di Iannoni respinto da Chiorra al 33’, gran girata a lato di testa di Sylla 35’, destro potente a lato di Cudrig al 36’) e lo trovava nel recupero (47’): azione bella e caparbia di Cancellieri che macinava metri e avversari prima di servire Kouan, tocco di prima per il senegalese che si trovava davanti a Chiorra, conservava l’equilibrio e lo superava sull’uscita, a distanza di 43 giorni dalla doppietta in trasferta con la Vis Pesaro al Porta Elisa. Serviranno controprove a iniziare dallo scontro diretto lunedì a Pescara. Ma ora la sorte del Grifo può girare.



IL TABELLINO

Perugia (3-4-2-1): Adamonis 6; Vulikic 6, Angella 6,5, Dell’Orco 6; Paz 6,5, Torrasi 6, Kouan 6,5, Bozzolan 5 (1’ st Cancellieri 6,5); Ricci 7 (4’ st Iannoni 6), Matos 6,5 (24’ st Cudrig 6); Sylla 7,5. A disp. Furlan, Abibi, Viti, Mezzoni, Acella, Bezziccheri, Santoro, Bartolomei, Polizzi. All. Formisano 7

Lucchese (4-2-3-1): Chiorra 6; Alagna 5,5, Quirini 5, Fazzi 5, De Maria 5; Tumbarello 6, Cangianiello 5,5 (15’ st Djibril 5,5); Guadagni 6,5 (25’ st Russo 6), Rizzo Pinna 6,5, Visconti 6 (31’ st Magnaghi 6); Yeboah 6,5. A disp. Coletta, Berti, Quochi, Tiritiello, Perotta, Leone, Romero, Sueva. All. Gorgone 6,5

Arbitro: Mirabella di Napoli

Reti: 35’ Ricci, 28’ st Paz, 48’ st Sylla