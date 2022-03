La Viterbese non segna e al Rocchi passa la Lucchese. Classifica torna a far paura, Punzi in bilico

La Viterbese cade al Rocchi per mano della Lucchese che grazie alla rete messa a segno da Collodel porta a casa la vittoria.

Al 10′ ripartenza della Lucchese con Belloni che appoggia al limite per Zak, il suo destro dal limite finisce largo. Al 13′ verticalizzazione di Volpicelli per Murilo che entra in area ma viene chiuso in angolo da Bacchini al momento della conclusione. Al 20′ Viterbese ad un passo dal Vantaggio, punizione dalla sinistra di Volpicelli e colpo di testa di Polidori su cui Coletta compie un autentico miracolo. Al 29′ punizione dai venticinque metri di Volpicelli, palla larga. Al 40′ ci prova la Lucchese con un sinistro da fuori di Corsinelli, Fumagalli blocca a terra. Il primo tempo termina 0-0. Al 59′ la Lucchese passa in vantaggio, Zak serve Collodel che tutto solo da due passi batte Fumagalli. Al 63′ Viterbese vicina al pari con Murilo che riceve al limite dell’area piccola e calcia col destro, tiro deviato da Coletta che sbatte sulla traversa. All’88 cross sul secondo palo di Calcagni, torre di Bianchimano per D’Uffizi che calcia di prima intenzione ma la difesa ospite mura la conclusione.

Nel finale non succede più nulla, i gialloblù torneranno in campo sabato prossimo ad Ancona.

VITERBESE (3-4-3): Fumagalli; D’Ambrosio, Ricci, Semenzato (20′ st Bianchimano); Calcagni, Mungo, Megelaitis (28′ st Iuliano), Urso (20′ st Pavlev); Volpicelli: Polidori, Murilo (41′ st D’Uffizi). A disposizione: Bisogno, Polito, Martinelli, Adopo, Natale, Marenco, Alberico, Maffei. Allenatore: Punzi.

LUCCHESE (4-4-2): Coletta; Corsinelli, Bachini, Bellich, Nannini; Ruggiero (31′ st Ubaldi), Minala, Collodel, Visconti (24′ st Baldan); Belloni (41′ st Babbi), Frigerio (24′ st Tumbarello). A disposizione: Plai, Cucchietti, Gibilterra, Picchi, Rodriguez, Quirini, D’Ancona, Zanchetta. Allenatore: Pagliuca.

Arbitro: Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto

Marcatori: 14′ st Collodel

Note: Spettatori: 945; angoli: 5-4 per la Viterbese; ammoniti: D’Ambrosio, Visconti, Feigerio ; recuperi: 0’ pt; 4’ st.