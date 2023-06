Venerdì 9 Giugno 2023, 09:08

PERUGIA - Mentre continua a prendere forma il piano di ampliamento dei percorsi ciclopedonali, arriva un’altra spinta all’utilizzo delle biciclette in città. È nero su bianco il via libera agli interventi di potenziamento del sistema di bike sharing. Alle attuali sette stazioni, se ne aggiungeranno nove in varie parti della città. Quest’ultime saranno dotate di 45 biciclette a pedalata assistita, in aggiunta a quelle già disponibili. Il dettaglio emerge da una recentissima determinazione dirigenziale dell’unità operativa Mobilità e infrastrutture del Comune, che ha approvato il progetto esecutivo delle opere necessarie per potenziare l’attuale sistema. Le nuove stazioni saranno realizzate in piazzale Bellucci, piazza Partigiani, piazza Matteotti, facoltà di Agraria, via Pascoli, piazza Morlacchi, piazza Fortebraccio, Monteluce e all’ospedale Santa Maria della Misericordia (zona Medicina). L’atto del Comune spiega che era stata valutata la possibilità di realizzare ulteriori due stazioni (zona studentati), ma per una serie di motivi legati ad interventi in corso, le ipotesi sono state accantonate. Le risorse per l’ampliamento della rete di bike sharing, di cui si occuperò Bicincittà Italia srl, erano già state previste da tempo: sul tavolo ci sono 304.005,58 euro (249.184,90 + iva al 22%). Allo stato attuale sono sette le stazioni esistenti: piazzale Umbria Jazz, via Duranti, strada Trasimeno Ovest, viale Centova, Borgonovo, via Nuvolari e piazza Italia. Le altre previste già risultano in cantiere nel sito bicincittà.com dove viene indicato per ogni stazione il numero di biciclette libere ed i posti disponibili.

VIA XX SETTEMBRE A proposito di mobilità, nelle scorse ore dibattito a tutto campo in consiglio comunale durante il question time. Rispondendo a Fabrizio Croce (Ipp) l’assessore al Lavori pubblici Otello Numerini ha parlato di via XX Settembre. Riguardo la continuità del marciapiede in un tratto, interrotta da un new jersey che costringe i pedoni a camminare in strada, ha spiegato che «è stato fatto uno studio per rimettere le barriere e realizzare un marciapiede». Si tratta di interventi da inserire nel piano delle opere pubbliche. «La continuità per i pedoni – ha detto – è comunque garantita dagli attraversamenti pedonali che consentono di raggiungere il marciapiede esistente sull’altro lato della strada». Attenzione anche al capitolo dell’alta velocità. «Considerati la tipologia di strada (urbana tipo E) e i vincoli posti dal codice della strada, al momento non appare possibile attuare interventi di moderazione del traffico». «Ma - ha assicurato Numerini - saranno fatti approfondimenti» per valutare possibili soluzioni a riguardo.