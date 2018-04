Perugia, in bici a 90 anni lungo la E45

PERUGIA - Un'insolita e pericolosa passeggiata in bici, lungo la E45. A novanta anni. E' quanto accade nel pomeriggio di lunedì nella zona di Collestrada, con tanti automobilisti rimasti sbigottiti e allarmati da quanto stavano osservando. L'uomo, evidentemente in stato confusionale, è stato velocemente raggiunto da una pattuglia della polizia stradale che lo ha portato all'esterno della superstrada facendo in modo che non corresse alcun rischio.



Una volta messo in sicurezza, i poliziotti hanno fatto in modo che l'uomo potesse tornare a casa sano e salvo.

Lunedì 16 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:37



