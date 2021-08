Il Perugia perde al Curi con l'Ascoli: 2-3. Dramma in curva, muore tifoso bianconero

Domenica 29 Agosto 2021, 00:33 - Ultimo aggiornamento: 00:41

PERUGIA - ll Perugia è beffato dall’Ascoli dopo una gara in cui il Grifo avrebbe meritato almeno il pareggio. La B però è questa a fare la differenza sono i giocatori forti: Saric, protagonista del match è uno di questi. Il Perugia, sotto di un gol, era riuscito a pareggiare e poi passare in vantaggio, ma in quattro minuti l'Ascoli ha ribaltato il risultato. E' finita 3-2 per i bianconeri con questa successione delle reti: 3’Saric. 22’Carretta, 50’Rosi, 55’ Saric, 59’ Dionisi rigore.

Dramma a fine partita, dopo che i bianconeri avevano festeggiato sotto la curva, con un tifoso dell'Ascoli che è morto per un infarto nel settore riservato alla tifoseria ospite. La vittima è un uomo di 56 anni residente a San Benedetto del Tronto. Inutili i soccorsi sia dei sanitari di servizio al Curi sia di quelli del 118.