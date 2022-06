Penna, notte di fuoco. Brucia la montagna, le fiamme lambiscono le abitazioni. Vigili del Fuoco ancora al lavoro per domare l'incendio.

PENNA IN TEVERINA Un vasto incendio sta interessando la zona di Penna. A bruciare cespugli e sterpaglie che rapidamente hanno esteso il fronte di fuoco fino a pochi metri dalle case. A bloccare le fiamme verso le abitazioni la squadra di Amelia, prima a raggiungere il luogo dell'incendio. Sul posto sono all'opera i vigili del fuoco di Terni, Amelia e Orvieto. Sei mezzi e quindici uomini le risorse al lavoro in questo momento per riportare la situazione alla normalità.

L'incendio di Penna è l'ultimo di una serie che sta interessando il territorio in questi giorni di afa e assenza di piogge. Nei giorni scorsi più volte le squadre dei vigili del fuoco sono dovute intervenire nel narnese dove la massiccia presenza di fiori di pioppo ha spesso fatto da miccia a sterpaglie ed erbacce. Ultimo quello di ieri, venerdì 3 giugno, quando a bruciare sono stati i boschi di Treie. Un incendio di vaste dimensioni, che ha interessato oltre 20 ettari di bosco nella zona ad est di Taizzano, verso Stifone, che per essere domato ha richiesto l'intervento di due canadair.

(notizia in aggiornamento)

ORE 3:20 - l'aggiornamento sulla situazione arriva dal sindaco Stefano Paoluzzi.

«La situazione al momento è sotto controllo -ha scritto in una nota- Il tratto interessato è a valle della strada Penna-Molino fino quasi al Tevere, all’altezza del casale di Penna Vecchia scendendo in direzione sud-ovest. Non si sono verificati danni a cose o persone. I vigili del fuoco stanno monitorando la situazione e tra poco, alle prime luci dell’alba, si potrà fare un esame migliore dello stato delle cose. Qualche piccolo focolaio ancora è presente in zone non raggiungibili, specialmente nella notte, ma il fronte che avanzava verso la strada è stato fermato. A monte e a valle dell’area interessata sono presenti squadre dei VVFF e altre pattugliano la zona. Si valuterà anche l’eventuale necessità di impiego di mezzi aerei. Un immenso grazie a tutte le squadre intervenute, ai Carabinieri della Stazione di Giove e ai Carabinieri Forestali di Amelia».

(notizia in aggiornamento)

ORE 6:52 aggiornamento dai Vigili del Fuoco

Ancora al lavoro le squadre dei vigili del Fuoco a Penna in Teverina.

Nella notte, grazie anche all'abbassamento delle temperature, i vigili hanno sono riusciti a contenere le fiamme.

Gli uomini del comando di Terni coadiuvati dalla squadra di Todi, del comando di Perugia sono rimaste a protezione delle abitazioni.

(In mattinata aggiornamenti sulla situazione)