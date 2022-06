Penna in Teverina, vasto incendio boschivo. Fiamme a pochi metri dalle case.

PENNA IN TEVERINA Un vasto incendio sta interessando la zona di Penna. A bruciare cespugli e sterpaglie che rapidamente hanno esteso il fronte di fuoco fino a pochi metri dalle case. A bloccare le fiamme verso le abitazioni la squadra di Amelia, prima a raggiungere il luogo dell'incendio. Sul posto sono all'opera i vigili del fuoco di Terni, Amelia e Orvieto. Sei mezzi e quindici uomini le risorse al lavoro in questo momento per riportare la situazione alla normalità.

L'incendio di Penna è l'ultimo di una serie che sta interessando il territorio in questi giorni di afa e assenza di piogge. Nei giorni scorsi più volte le squadre dei vigili del fuoco sono dovute intervenire nel narnese dove la massiccia presenza di fiori di pioppo ha spesso fatto da miccia a sterpaglie ed erbacce. Ultimo quello di ieri, venerdì 3 giugno, quando a bruciare sono stati i boschi di Treie. Un incendio di vaste dimensioni, che ha interessato oltre 20 ettari di bosco nella zona ad est di Taizzano, verso Stifone, che per essere domato ha richiesto l'intervento di due canadair.