Narni, il fuoco minaccia un'azienda agricola. Intervento dei Vigili del Fuoco per salvare gli animali.

NARNI Ancora un incendio a Narni, ancora una volta, a fare da miccia i fiori di pioppo. E' successo nel pomeriggio di sabato in strada di Marrano. A prendere fuoco delle sterpaglie vicino a un'azienda agricola. Complici un pò di venticello e i fiori di pioppo, le fiamme hanno raggiunto un annesso agricolo in cui erano immagazzinate delle attrezzature, che è stato danneggiato. Per domare l'incendio, è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Terni. «Nessun danno a persone ed animali - ha precisato il sindaco di Narni Francesco De Rebotti che ha seguito la vicenda - siamo contenti e un abbraccio ai concittadini che hanno subito il problema risolto grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco che ringrazio di nuovo».

Stessa dinamica, sempre a Narni, ieri mattina, in via della Doga nel pieno centro dello Scalo e nei giorni scorsi sulla Maratta. Una serie di incendi "fotocopia", originati da alcune sterpaglie presenti sul ciglio della strada e alimentati dai fiori di pioppo.