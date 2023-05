Venerdì 12 Maggio 2023, 09:30

TERNI Passione rosa nella verde Umbria. La macchina organizzatrice si è messa in moto per tempo. Anche le ultime strade sono state asfaltate. A Terni come a Foligno. Il sindaco uscente Leonardo Latini ha emesso pure l'ordinanza di chiusura di tutte le scuole, compresa l'Università. La grande festa per accogliere la partenza della tappa del Giro d'Italia, può cominciare. O meglio. Proseguire considerando l'anticipo di una settimana fa con la Notte rosa. Unica variabile quella della pioggia che potrebbe cambiare o stravolgere la partenza di domani mattina.

Gli alberghi del comprensorio sono pronti per alloggiare tutti i protagonisti della carovana rosa. Centinaia di persone che trascorreranno almeno una notte da queste parti. Per gli appassionati, e non solo, ci sarà questa sera la possibilità di girare per ammirare i colorati pullman o le ammiraglie, oltre che i consueti automezzi degli sponsor che rendono ancora più allegra e festosa la corsa. Il cuore pulsante sarà Piazza della Repubblica a Terni dove i corridori partiranno per arrivare a Fossombrone. E' la17esima volta che il capoluogo ospita una tappa della corsa rosa. Una tappa divisa in due parti: 150 chilometri di avvicinamento alla città di arrivo e quindi circa sessanta di intensi saliscendi attorno all'arrivo stesso con due passaggi in città di cui uno sotto il traguardo. In prossimità dell'area di partenza, verrà allestita un'area aperta al pubblico, l'Open Village, dove le aziende Sponsor del Giro d'Italia effettuano una serie di attività di promozione per farsi conoscere.

Ci sarà un'area hospitality dove l'ingresso sarà ad invito. Il villaggio di partenza apre 3 ore prima della partenza della corsa, prevista alle 11,50. I primi a salpare saranno coloro che compiono gli stessi chilometri ma in E-Bike con lo scopo di far vivere a tutti gli amanti della bicicletta, ciclisti amatori o ex professionisti, l'esperienza di percorrere le strade del Giro d'Italia nelle stesse giornate della Corsa Rosa. Gli atleti arriveranno, invece, per il giro firma iniziale a partire da novanta minuti prima della partenza. I tifosi possono chiedere gli autografi, rimanendo dietro le transenne. Chi sono gli atleti da ammirare? La maglia rosa è sulle spalle di Andreas Leknessund (Team DSM). Oggi si corre la settima tappa, la Capua-Gran Sasso d'Italia di 218 chilometri, con il primo arrivo in salita della corsa a Campo Imperatore. Le squadre World Tour propongono i big che proveranno a conquistare la maglia rosa: su tutti Evenepoel e Roglic, passando per Damiano Caruso, Geraint Thomas, Vlasov, João Almeida. Chi tra questi indosserà la maglia rosa alla partenza?

Alla partenza, c'è da scommetterci, ci saranno pure gli amici umbri di Salvatore Puccio, siciliano di origini, nel 2002 si trasferì a 13 anni con la famiglia a Petrignano di Assisi. Mancherà purtroppo a causa di una frattura al bacino, Valerio Conti, romano di nascita ma nelle cui vene scorre il sangue di Montefalco. Passione ciclistica tramandata da papà Franco e zio Noé, entrambi professionisti. I corridori si muoveranno con andatura cicloturistica per raggiungere località La Castagna, lungo la Somma, dove è fissato il chilometro zero. Il percorso fino al limite di competenza del comune di Terni: piazza della Repubblica, corso Tacito, piazza Tacito, via Mazzini, piazza Buozzi, viale Brin, viale Breda, via Vulcano, via Tre Venezie. Poi la corsa attraverserà Foligno. La carovana effettuerà la gimkana tra le vie del centro storico. I corridori sprinteranno sul traguardo volante allestito accanto alla Caserma Gonzaga. Qui la mattina comincia con l'alzabandiera pubblica.

Un altro traguardo volante, valevole per la maglia ciclamino, è stato fissato invece a Sigillo, in onore di Paolino Baldieri, ciclista locale nato nel 1902. Prima di toccare Sigillo, i ciclisti passeranno nell'ordine a Nocera Umbra, Gaifana, Gualdo Tadino, e Osteria del Gatto, per poi continuare verso Villa Col dei Canali e Passo della Scheggia, proseguendo quindi verso le Marche. Insomma per gli amanti del ciclismo ci sono davvero tante possibilità nel seguire i propri beniamini.



