Venerdì 12 Maggio 2023, 00:28

TERNI - «La gente è il più grande spettacolo del mondo» - diceva Bukowski. Aggiungendo: «E neanche si paga il biglietto». La gente, e tanta, sarà lo spettacolo che animerà la città di Terni sabato 13 maggio, quando da piazza della Repubblica partirà l’ottava tappa del Giro d’Italia. In 106 anni si è passati dall’ascoltare la corsa alla radio al seguirla davanti alla televisione e poi sui cellulari. Ma quando capita l’occasione di poterla vedere dal vivo, nessuno se la lascia scappare. In tanti si sono dati appuntamento tra largo Frakl e piazza della Repubblica, sabato mattina. Perché se è vero che i campioni si potranno incontrare tra piazza Europa (dove andranno a mettere la firma) e piazza della Repubblica (da dove partiranno alle 11,50 in punto) è in largo Frankl che esploderà la festa. Lì sorgerà il Villaggio rosa. Lì si esibiranno gli abandieratori di San Gemini e lì gli studenti del conservatorio Briccialdi intoneranno l’Inno di Mameli. Tra gli stand degli sponsor e i gazebo con il merchandising del Giro d’Italia anche tanti fiocchi e bandierine del colore della corsa. In arrivo anche le transenne che delimitano il percorso e consentono alla gente di mettersi il più vicino possibile ai corridori. Il centro sarà blindato. Il sindaco Latini ha firmato un’ordinanza che vieta la sosta (con rimozione coatta) per tutti i veicoli dalle ore 20 del 12 fino alle ore 15 del 13 in piazza Ridolfi, corso del Popolo, largo Caduti di Nassiriya, via dell’Annunziata, parcheggio strada San Martino, piazza della Repubblica, corso Tacito, piazza Solferino, piazza Europa, via Cristoforo Colombo. Il divieto di sosta riguarderà anche via Garibaldi, via Guglielmi, Lungonera Savoia, via Mazzini, piazza Buozzi, viale Brin, ma dalle una alle 15 di sabato. Anche le limitazioni alla circolazione sono state inserite nella stessa ordinanza: «Il divieto di circolazione riguarda tutti i veicoli dalle ore 9,20 alle ore 12,15 del 13 maggio sul percorso di gara: piazza della Repubblica, corso Tacito, piazza Tacito, via Mazzini, piazza Buozzi, viale Brin, via Breda, via Vulcano, via Tre Venezie». In pratica il centro città sarà inaccessibile alle auto perché dovranno essere sistemate le strade in cui i corridori faranno la loro sfilata per i primi 5mila metri prima di raggiungere il chilometro zero in località La Castagna. La Carovana Rosa (atleti, allenatori, operatori) arriverà a Terni la sera di venerdì e da subito gli organizzatori inizieranno ad allestire il villaggio commerciale in largo Frankl in modo che dalle prime ore di sabato i ternani potranno respirare aria di Giro d’Italia. Un’aria che è mancata per 28 anni. Perciò c’è tanta attesa. E perciò la gente sarà protagonista almeno quanto i campioni di ciclismo che da una settimana, da quando è partita la prima tappa del Giro il 6 maggio, stanno facendo sognare il Paese.