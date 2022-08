Orvieto set cinematografico: Eleonora Grilli gira "La Cura" nella terra delle sue origini e la porta al cinema

ORVIETO Non solo turismo, arte e vino; Orvieto si è rivelata località attrattiva anche per il mondo del cinema con l’occasione di «La Cura», pellicola diretta da Eleonora Grilli e prodotta da P1 Production di Patrizia Alagna. Dopo la volta di Napoli, teatro del film dal 1 al 12 agosto, con il 25 si sono concluse le attività di ripresa che erano iniziate a Orvieto il 16. La regista è originaria di questa terra, e ha spiegato così la sua scelta: «Le mie origini umbre mi hanno guidata nella scelta di Orvieto come seconda location per “La Cura”. Infatti è una città che ho sempre apprezzato perché riesce a coadiuvare natura, cultura e spiritualità. L’eruzione vulcanica che ha formato la rupe dove ora è situata Orvieto è un richiamo simbolico per il film: i sentimenti dei personaggi, attutiti dal chiasso urbano, qui sono liberi di scorrere come fiumi di lava. Inoltre la vasta tradizione culturale del luogo ha spinto me in prima persona e gli attori a ritrovare dei legami con il passato ed a percepire qualcosa di nuovo dentro di noi». Un omaggio alla città umbra, dunque, che è stato riproposto a tutto tondo anche alla cena di festeggiamento finale, a base di prodotti e vini locali. Rimane solo da attendere la distribuzione al cinema, prevista per l’inizio del prossimo anno, per vedere attori come Cinzia Cordella, che interpreta la protagonista, Errico Liguori, Syama Ryaner, Alessio Sica, Ornella Varchetta, Monica Carpanese, Alfie Nze e Salvatore Catanese vivere con le loro storie da grande schermo il territorio umbro.