Mercoledì 15 Maggio 2024, 00:00

FARMACIE DI TURNO

Terni: dalle ore 13 alle 16 Betti e Grilli (notturno Comunale 1).

Narni: Pallotta.

Amelia: via delle Rimembranze.

Orvieto: Bonifazi.

Grilli (Terni), notturno Stroncone per Collescipoli, Stroncone e Vascigliano.

Ferentillo per Arrone, Collestatte, Ferentillo, Marmore, Montefranco, Papigno e Piediluco.

Attigliano per Alviano, Attigliano Umbro, Giove, Lugnano in Teverina e Penna in Teverina.

Casteltodino per Acquasparta, Avigliano, Castel Dell'Aquila, Casteltodino, Montecastrilli e San Gemini.

Genovesi (Otricoli) reperibile per Calvi e Otricoli.

Ficulle per Fabro Scalo, Ficulle, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto e Parrano.

Castel Giorgio (Menichelli) per Allerona, Castelgiorgio, Castelviscardo.

Civitella del Lago per Civitella del Lago, Guardea, Baschi, Morre e Montecchio.

CINEMA

Politeama Lucioli (tel 0744/400240)

Sei fratelli (ore 16.30, 18.45, 21). Anselm (ore 16.30, 21). Garfield: Una missione gustosa (ore 16.30, 18.30, 20.30). Un mondo a parte (ore 18.45). Il gusto delle cose (ore 16.30, 18.45, 21). Confidenza (ore 16.30, 21). Cattiverie a domicilio (ore 18.45). Troppo azzurro (ore ore 16.30, 19, 21.15). Mother's instinct - Vm14 (ore 16.30, 18.45, 21).

The Space (tel 0744/896227 - fax 0744/896427).

Il regno del pianeta delle scimmie (ore 16, 17.40, 21). Garfield: una missione gustosa (ore 16.30, 19.05, 21.10). Challengers (ore 16.45, 19.40, 21.40). The fall guy (ore 21.55). La profezia del male (ore 16, 22.20). Mother instinct (ore 16.10, 22.45). Ghostbusters - Minaccia glaciale (ore 16). Back to black (ore 18.35). Cattiverie a domicilio (ore 22.40). Confidenza (ore 16.20). Il segreto di Liberato (ore 18.40, 21.10). Kung fu Panda 4 (ore 18.45). La sposa cadavere (ore 18.20, 20.35). Luca (ore 19.50). Sarò con te (ore 21.30). Transformers (ore 19.30).

Narni – Cinema Monicelli

Food for profit (ore 17, 19, 21).

ORARI TURISTICI

Cascata delle Marmore: parco aperto dalle ore 10 alle 17,30.

Rilascio acqua: dalle ore 11 alle 13 e dalle 15 alle 17.

Area archeologica di Carsulae: aperto dalle 9,30 alle 19,30.

Caos centro arti – Museo De Felice – Museo archeologico: aperto dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Altre notizie: www.ilmessaggero.it/umbria

Pagina Facebook: Il Messaggero Terni

Qualcosa non va in città? Dillo al Messaggero. Scrivi a terni@ilmessaggero.it, oppure telefona (0744/58041) dalle ore 16 alle 20.