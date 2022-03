No alla guerra in Ucraina. Anche il Duomo di Orvieto aderisce all'iniziativa che il 3 marzo unisce l'Europa con il suono delle campane e le luci spente

Anche il Duomo di Orvieto aderisce all'abbraccio virtuale con cui l'Europa, nella sera del 3 marzo, si unisce contro la guerra in Ucraina. Alle 20 la cattedrale di Orvieto spengerà per 3 minuti le luci che illuminano la facciata e farà suonare le campane.

L'iniziativa, nata spontaneamente in tutta Europa, vuole lanciare un messaggio di pace con i rintocchi delle campane delle chiese e delle principali cattedrali e di protesta con lo spegnimento delle luci nelle case. Questa azione sarà lanciata in tutta Europa nello stesso momento, a Londra alle 19, in Europa centrale alle 20, a Kiev alle 21 e a Mosca alle 22.

Il messaggioi sta volando di social in social, di paese in paese. Una vera e propria manifestazione pacifica di solidarietà verso il popolo ucraino.