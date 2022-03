Anche San Gemini sfila per la pace in Ucraina

SAN GEMINI – «Non possiamo restare inermi di fronte alle immagini che ci arrivano dall’Ucraina. Alle notizie tragiche. Alle violenze inaudite. Alle morti». I bombardamenti, ininterrotti da otto giorni, stanno generando una situazione di profonda disperazione in tutta Europa. In Italia. In Umbria. Ma anche di vicinanza a coloro che stanno pagando il prezzo più alto: i civili. Gli innocenti. Muovendo i gesti di solidarietà di privati, di associazioni, di istituzioni, di ordini professionali. Ciascuno si organizza autonomamente inviando pacchi, medicinali e altri tipi di aiuti umanitari. Qualcuno mette a disposizione dei rifugiati le seconde case. L’amministrazione comunale di San Gemini, il sindaco Luciano Clementella, la parrocchia, le associazioni del territorio sangeminese, organizzano anche una fiaccolata. «Scevra da connotazioni partitiche» – chiarisce Clementella. La fiaccolata per la pace avrà inizio alle 21 di venerdì 4 marzo 2022 da piazza Duomo, percorrerà le vie del centro storico per poi giungere in piazza San Francesco, dove si terrà un momento di riflessione e preghiera. «Chiunque lo vorrà – esorta il sindaco di San Gemini - potrà accendere una candela alla finestra o al balcone di casa, in segno di vicinanza alle popolazioni dell’Ucraina e di speranza».

APPROFONDIMENTI COMMERCIO Terni, il centro sempre più a misura di movida. Lupi... EVENTI VALENTINIANI Terni, il festival invernale di Anais Lee fa il tutto esaurito a...