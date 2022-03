Dalla Republic, al Teatro Secci di Terni il tributo a Lucio Dalla per sostenere Ambulaife

Lo spettacolo era stato programmato nel marzo 2020 ma, vista la chiusura dei teatri per l’ emergenza sanitaria, i ragazzi hanno dovuto rinunciare ad andare in scena ma non hanno mollato. Con tenacia si sono tenuti in contatto durante il lockdown e si sono incontrati quando possibile per poter debuttare al Teatro Secci di Terni venerdì 11 marzo, alle ore 21 e 30.

“Dalla Republic - Tributo a Lucio Dalla” nasce da un’idea di Giovanni Tasca, condivisa con Lorenzo Borseti e supportata dalla direzione artistica di Jonathan Cresta. Ha origine non tanto da una volontà celebrativa, quanto dal desiderio di far conoscere musica e parole del cantautore italiano tramite la bravura di giovani talenti.

Con questo fine si forma la “Disperato Erotico Band” composta da: Jonathan Cresta (tastiere), Lorenzo Borseti (Chitarra), Gabriele Teofoli (Batteria), Matteo Fabrizi (Basso), che fanno da accompagnamento a voci maschili e femminili (Giovanni Tasca, Asia Latini, Lara Bassetti e Mauro Antonelli).

Durante la serata al Secci, accanto alla musica, ci saranno momenti di recitazione affidati all’attore Pierluigi Stentella e riproduzioni visive in omaggio a Lucio. Ospite d’onore Lalo Cibelli, lo storico cantattore, come si definisce lui, che ha collaborato con Lucio Dalla recitando e cantando nella splendida opera “Tosca, amore disperato”.

Il ricavato dello spettacolo sarà devoluto in beneficienza all'associazione di volontariato Ambulaife. Info sulle pagine social del gruppo o al botteghino del teatro, dal giovedì alla domenica (10-13/16-19) ai numeri 0744 1031864; 342 6241721.