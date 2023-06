Mercoledì 28 Giugno 2023, 22:22

Un imprenditore di 50 anni con il pallino delle corse automobilistiche. Ecco chi è Nicola Guida, nuovo patron della Ternana e presto, probabilmente, nuovo presidente. Ma ora impazza il giallo di Massimo Ferrero: Tag24, testata online vicina a Unicusano, ipotizza un coinvolgimento nella nuova Ternana proprio del fresco ex patron della Sampdoria, ma poi rimuove quasi subito la pagina con la quale diffondeva la notizia e persino una foto presa da lontano di loro a mensa insieme. Perché, infatti, Ferrero pare che sia amico proprio di Guida. Poteva essere con lui in vista di un suo ingresso, si ipotizza con incarico di coordinamento tecnico; ma poteva starci anche semplicemente come amico. C'è pure un'altra coincidenza: Guida è arrivato mercoledì 28 giugno a Terni con il suo legale, Pieremilio Sammarco, che è lo stesso avvocato di Ferrero. Nella foto riportata nel lancio diffuso da Tag 24 (che ripubblichiamo) e poi rimosso si vedeva Ferrero a pranzo insieme a Guida, ma sembra di riconoscere allo stesso tavolo anche Sammarco e il vicepresidente dell'ateneo Stefano Ranucci. E così, è diventato il giorno delle domande sul «ci sarà pure lui?». Per ora, di sicuro c'è solo Nicola Guida, imprenditore e pilota di auto, nato in provincia di Salerno (Agropoli), ma romano d'adozione. In attesa di capire anche se la Ternana sarà solo sua o se lo stesso imprenditore (titolare di Pharmaguida nel campo della farmaceutica e degli integratori alimentari) è la punta di un iceberg di una compagine societaria più ampia. Anche perché la sua azienda fattura dai 6 agli 8 milioni di euro. Poco, per permettersi i costi di mantenimento di una società di serie B. A Terni, è stato prima in sede, poi a vedere lo stadio Liberati. Ha incrociato alcuni cronisti, ai quali si è limitato a dire che avrebbe parlato solo nei prossimi giorni, visto che tra il 15 e il 20 luglio è atteso il closing. Poi, però, ha affidato a una nota diffusa da Pharmaguida le sue prime dichiarazioni: «Sono onorato di intraprendere questa sfida e scendere in campo in prima persona nella Ternana, con l’ambizione di far crescere ulteriormente la società e rendere orgogliosi i suoi tifosi e con l’obiettivo di consolidare la società e aprire un nuovo ciclo vincente». Guida ringrazia anche Stefano Bandecchi, ex presidente e ora sindaco di Terni: «Per il fatto che ci ha lasciato una società sana e per il lavoro svolto alla guida della nostra amata squadra. Sotto la sua gestione, la Ternana ha conquistato risultati importanti portati avanti con grande passione e dedizione. Continueremo la collaborazione con Bandecchi, perché i successi della squadra sono strettamente legati allo sviluppo della città». Il fatturato annuo dell'azienda di Guida, però, stuzzica la curiosità. Perché non basterebbe da solo nemmeno per pagare gli stipendi e non sarebbe forse bastato nemmeno ad acquistare la società, considerando che Unicusano ha declinato l'offerta di 6 milioni di una multinazionale edilizia italo-spagnola. Ciò induce molti a ipotizzare che Guida e la sua azienda non siano da soli ad accollarsi l'onerosa gestione di una società di serie B. Tanto più che lo stesso Guida palesa l'intenzione di «far crescere ulteriormente» la Ternana.