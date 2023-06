Ternana pronta al suo primo campionato con calendario asimmetrico

La serie B si adegua alla serie A. E per la Ternana, iscritta proprio al torneo cadetto, è un'autentica novità storica. Per la prima volta, infatti, i rossoverdi si misureranno con il cosiddetto "calendario asimmetrico". Significa che la sequenza delle partite del girone di ritorno a campi invertiti non sarà la stessa dell'andata, ma sarà totalmente differente rispetto alla prima metà del torneo. In sostanza, se la Ternana dovesse incontrare una squadra alla prima giornata giocando in casa, non è detto che quella squadra la affronti in trasferta alla prima di ritorno, ma potrebbe ritrovarsela anche alla quarta, o alla decima, o all'ultima. In serie B, dunque, nel 2023-2024 succede ciò che è avvenuto in serie A per il campionato 2022-2023. Allo stesso modo, sarà per le altre squadre, che si ritroveranno tutte a non affrontare più le stesse avversarie al ritorno nella stessa giornata dell'andata. Sostanzialmente, al ritorno cambia tutto e c'è tutto un altro calendario, fatte salve solo le inversioni del campo rispetto all'andata. In poche parole, nel giorno dell'estrazione dei calendari, che si tiene a Como l'11 luglio 2023, non basterà più al computer estrarre le 19 giornate, ma dovrà estrarre tutti i 38 turni dell'intera stagione. Operazione doppia, dunque. I rossoverdi di Aurelio Andreazzoli aspettano di tuffarsi in questa autentica novità. Il campionato di serie B 2023-2024, che comincia sabato 19 agosto 2023 e termina nella stagione regolare il 10 maggio 2024, vedrà durante l'anno cinque turni infrasettimanali tra i quali quello di mercoledì primo maggio, il boxing day del 26 dicembre e la conferma del turno del lunedì di Pasquetta. Turni di sosta in occasione delle partite delle nazionali e sosta invernale dal 27 dicembre al 12 gennaio.