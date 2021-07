Perugia, i maxischermi per gli azzurri. Cambia orario anche Umbria Jazz

Sabato 10 Luglio 2021, 10:30

PERUGIA - Sale alle stelle la voglia di Nazionale. E in occasione della finale degli Europei di domenica tra Italia e Inghilterra, tanti cercano una soluzione all’aperto. Fra le soluzioni c’è quella del frontone, che domani sera (fischio di inizio alle 21) mette da parte il cinema per fare spazio agli Europei. Ingresso libero ma con obbligo di prenotazione (su Fb cercare Frontone Cinema). A Pila, al parco dell’Arringatore, si muove la Pro Loco: ingresso libero fino ad esaurimento dei 200 posti disponibili (fino a ieri ancora c’era disponibilità) con possibilità di cibo da asporto. Per l’Italia cambia orario anche Umbria Jazz all’arena Santa Giuliana, dove sarà trasmessa la partita su maxi schermo. Il concerto di domani inizierà alle 19 con apertura cancelli alle 18,30. Dalle 21 spazio al grande calcio.