Narni, una donna positiva al coronavirus

L’origine è esterna al territorio, insomma la paziente il virus se lo è preso all’estero ed era già stato sottoposto recentemente in isolamento domiciliare fiduciario. Dice il sindaco Francesco De Rebotti, che sta seguendo la vicenda: “Ora sarà sottoposto ad isolamento domiciliare obbligatorio ed è in corso la puntuale ricostruzione epidemiologica per ricostruire gli eventuali contatti. La situazione è monitorata continuamente dal sottoscritto in stretta collaborazione con i servizi sanitari del territorio. Alla cittadina narnese vanno i miei migliori auguri di pronta guarigione. Si rinnova l’invito a tutta la cittadinanza ad osservare scrupolosamente le basilari linee di comportamento e precauzioni fin qui adottate”. Si prevede anche un maggiore controllo da parte dei vigili urbani per evitare incresciose situazioni che si potrebbero verificare negli assembramenti della "movida" serale, che è molto ordinata ma che deve essere comunque controllata per evitare abusi