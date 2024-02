Savoia, l'eredità tra ville, gioielli e diademi: ecco il tesoro lasciato da Vittorio Emanuele ("conteso" dallo Stato)

Dopo la morte lo scorso sabato dell'ultimo erede al trono sabaudo, Vittorio Emanuele di Savoia, adesso la domanda è una sola, cosa ha lasciato (e potrà lasciare) in eredità al figlio Filiberto. La guida degli Ordini dinastici, e la guida del Casato che getta le radici nell’anno mille sulle Alpi tra Francia e Italia. Un regno, un trono, però, dal referendum del 1946 non ci sono più da trasmettere. Ma non solo, non ci sono più neppure immobili, residenze reali in Italia. Tutto fa capo allo stato italiano, da palazzo Madama a Torino, al castello di Racconigi o la Venaria reale.