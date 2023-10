Fabrizio Corona, Carlos (al fianco di Nina Moric) attacca il padre dopo l'intervista a Belve: «In tv per soldi ed ego. Mia madre non ha rubato nulla»

Carlos Corona torna sui social sorridente al fianco della mamma. Nina Moric aveva più volte manifestato su Instagram e non solo la sua sofferenza per la distanza dal figlio e ora appare serena. Stando a quanto detto da Fabrizio Corona a Belve pare che i rapporti madre-figlio fossero gravemente compromessi. Carlos e Nina però hanno smentito l'ex paparazzo.

Corona, Carlos smentisce il padre

Il 21enne, che sembra confuso, spiega: «Chi ha parlato aveva interesse di andare in tv ed essere pagato e dire le cose per gratificare il suo ego.

Poi aggiunge: «Non c'è nessun conflitto, quello che è stato riportato sono cose travisate, non sono cose attendibili. Non c'è stato nessun tipo di furto, potete crederci o no, io non ci ricavo nulla. Comunque voglio dire che l'importante è fare le cose con libertà e spontaneità, perché uno se lo sente e lo vuole fare».

Sembrano discorsi confusi quelli di Carlos, ma il messaggio finale resta chiaro, smentire l'intervista del padre a Belve. Il tutto si conclude in modo ironico con il figlio di Corona che dà un messaggio al "popolo di instagram": «Sapete che il sonno è importante, cara gente che lavora e fatica, buonanotte e un abbraccio»