Montecastrilli, guida ubriaco e finisce fuori strada. Denunciato un trentunenne rumeno

MONTECASTRILLI Guida ubriaco e finisce fuoristrada. Denunciato un trentunenne rumeno residente a Terni. Un incidente avvenuto di notte nel comune di Montecastrilli, lungo la provinciale 41.

L'uomo, alla guida di una Peugeot è finito fuoristrada andando a sbattere contro un muretto di cemento ai limiti della carreggiata.

Trasportato in ospedale per le cure del caso, il conducente è stato dimesso con una prognosi lieve. Nel corso degli accertamenti è emerso un tasso alcolico quattro volte superiore a quello di legge.

Per lui è così scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, immediato ritiro della patente e sequestro del veicolo.