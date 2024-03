Giove, controlli vicino a una discoteca. Due denunce per guida in stato di ebbrezza

GIOVE Notte brava in discoteca. Due denunce per guida in stato di ebbrezza e una segnalazione per consumo di droghe. A finire nella rete dei controlli dei carabinieri, un ventisettenne ternano, un ventiquattrenne residente nel reatino e un diciottenne della provincia di Viterbo.

Durante un'attività di controllo e monitoraggio nelle vicinanze di una discoteca di Giove, i militari hanno fermato i giovani. Nei primi due casi, l'alcol test ha rilevato un tasso alcolemico pari a tre volte il limite consentito. Per questo motivo, a due è stata ritirata la patente. Per il ternano è anche scattato il sequestro dell'automobile.

Segnalato come assuntore un diciottenne trovato in possesso di uno spinello.

Nell'ambito delle attività di controllo del territorio ai fini di una maggiore sicurezza, nel corso del fine settimana sono stati controllati 11 veicoli e identificate 23 persone.

In aggiunta alle sanzioni per i tre giovani sorpresi alla guida in stato di alterazione, sono state fatte anche altre due multe.