Narni, si vota il rinnovo del direttivo dell'Associazione Corsa all'Anello

NARNI Tempo di elezioni tempo di bilanci. All'alba del rinnovo del direttivo dell'Associazione Corsa all'Anello, le elezioni ci saranno domani 20 febbraio, il presidente uscente Federico Montesi ha tracciato il quadro di quanto portato a termine nei tre anni di mandato.

Prima fra tutti la realizzazione e l’inaugurazione del nuovo Campo de li Giochi e l’attivazione della biglietteria online. A seguire il restyling della rivista ufficiale “Cavalli agli Stalli”, l’inaugurazione del Palazzo dei Priori e l’avvio del progetto dei laboratori “Università del Medioevo ricostruito” con workshop online e in presenza.

APPROFONDIMENTI CRONACA Narni, il Comune propone l'ex Adica come sito per la... UMBRIA Narnia Festival ospita le selezioni di SanremoJunior per Umbria,...

Fra gli esperimenti messi a punto, giocoforza, la digitalizzazione, in pieno lockdown, dell'edizione 2020 della Corsa all'Anello e quella del 2021 a cui si è aggiunta la Tv dell'Anello. Da non dimenticare la realizzazione dei video di approfondimento e divulgazione dell’evento Corsa all’Anello e Medioevo e dello studio televisivo Anello Channel con dirette streaming. Bisogna poi ricordare la prestigiosa collaborazione con la Mostra dei Costumi della Corsa all’Anello ed il video realizzato in occasione del Dante Day con l’Ambasciata Italiana a Miami e l’Istituto Marangoni.

«Sono stati tre anni molto complessi – ha affermato il presidente - difficili, ma bellissimi. Ognuno ha dato tutto quello che poteva e anche di più. Il primo ringraziamento va ai segretari tutti, anche quelli che per difficoltà personali non hanno terminato il mandato. Ognuno ha fatto il massimo che poteva».

Progetti implementati per rispondere ad una situazione contingente come quella pandemica e altri pensati per durare e crescere nel tempo. Come il Museo Multimedievale, l'organizzazione dell'evento “Miglior cavaliere d’Italia”, la creazione della rubrica quindicinale “I Racconti delle Pergamene”, lo sviluppo di un sistema interno per la vendita di spazi pubblicitari e gestione sponsor e per la prima volta il finanziamento di sostegno ai terzieri della Corsa all’Anello.

«Ringrazio la squadra che mi ha accompagnato nel percorso con professionalità, impegno e dedizione la segreteria comunicazione e pubbliche relazioni con Emiliano Luciani, la segreteria coreografica con Patrizia Nannini, Sandro Angelucci e Francesca Michelini, la segreteria tecnica con Filippo Miliacca e Giovanni Cipiccia, la segreteria amministrativa con Paola Benedetti e Fabrizio Proietti Grilli, la segreteria affari generali e sicurezza con Sergio Pei e Umberto Di Loreto. Non dimenticando la commissione cultura, nata in seno al triennio che ha aggiunto un tassello prezioso nella conoscenza e divulgazione della Corsa all’Anello, guidata da Carlo Capotosti e Marco Matticari. Poi sicuramente – ha aggiunto Montesi – il mio ringraziamento va ai capo priori e priori dei terzieri con i quali c’è stata buona collaborazione anche nei momenti difficili della pandemia. Non per ultimo a tutti i contradaioli e gli appassionati della Corsa all’Anello, ai quali auguro di poter tornare a vivere la nostra tradizione in piena libertà quanto prima».