Judo, medaglia di bronzo per il perugino Alessandro Bicorgni all’European Cup Junior in Croazia

PERUGIA - Un perugino in maglia azzurra è medaglia di bronzo all’European Cup Junior, competizione internazionale di judo che si è tenuta a Rijeka, in Croazia. Continua con questo importante risultato il momento di crescita del movimento regionale e degli atleti delle arti marziali. L’ultimo sigillo porta la firma di Alessandro Bicorgni, atleta de I Poeti del Judo, che nella categoria -66 kg, dove ha gareggiato in maglia azzurra seguito dallo staff tecnico nazionale, ha fornito una prova eccezionale, confermando grandi doti judoistiche e un’ottima gestione della gara.

Alessandro si è imposto nel primo incontro con un atleta olandese, vincendo con un wazaari e un ippon, per poi riportare nuovamente una vittoria nel sudatissimo incontro con un avversario francese, poi terzo classificato. Bicorgni ha poi perso l’incontro di semifinale con un esperto atleta indiano, classificatosi al secondo posto in categoria, per uscire infine vittorioso dallo scontro per aggiudicarsi la medaglia di bronzo battendo uno spagnolo con due wazaari.



Grandissima gara insomma per Bicorgni, al suo terzo European Cup Junior dopo quelli di Anadia e Lignano, settimo classificato in entrambe le competizioni. Il perugino, già campione italiano 2023 nella classe cadetti categoria -66 kg, aveva riportato ottimi risultati nel circuito Iju (International Judo Union) anche lo scorso anno, posizionandosi al quinto posto all’European Cadets Cup di Coimbra, sempre in maglia azzurra. Un posizionamento che gli era valso la partecipazione al Festival Olimpico della Gioventù Europea. Tanti risultati di prestigio che ripagano la dedizione e l’amore di Alessandro per questo sport, nato da bambino nelle fila de I Poeti del Judo, una passione che coltiva con grande impegno e sacrificio. Gli impegni sportivi di Alessandro non finiscono qui e sono già in preparazione le finali A2 dei Campionati Italiani Assoluti, che si terranno al PalaBarton di Perugia in questo fine settimana. CI sarà poi il prestigioso Grand Prix Colombo di Genova.

LA DUE GIORNI

Concentrando l’attenzione sugli eventi cittadini, Perugia fa il conto alla rovescia per la serie di tre manifestazioni che tra sabato e domenica porteranno oltre 1000 atleti in rappresentanza di 300 società a sfidarsi al PalaBarton.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riflettori puntati sul campionato italiano assoluto A2 di judo, evento tricolore che sarà accompagnato dal campionato nazionale Fisdir – Fijilkam e dal terzo criterium giovanissimi Ernesto Giaverina, maturato dalla collaborazione con Csen Umbria. Solo quest’ultimo porterà in campo 500 giovanissimi atleti. Così Perugia, per due giorni, si trasformerà nella capitale delle arti marziali. Le gare prenderanno il via sabato e, intervallate dalle premiazioni delle varie categorie e competizioni, andranno avanti fino al tardo pomeriggio di domenica.